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Por que A Lagoa Azul não passa mais na Sessão da Tarde? Veja quando foi a última vez

Filme passou mais de 20 vezes na Sessão da Tarde

Escrito por Anny Malagolini
A Lagoa Azul Foto: divulgação
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Quem cresceu nos anos 1990 e 2000 provavelmente se acostumou a encontrar A Lagoa Azul na programação da Globo. O filme, estrelado por Brooke Shields e Christopher Atkins, virou um dos títulos mais lembrados da Sessão da Tarde e chegou a ser reprisado 20 vezes na faixa, segundo informação divulgada pela própria Globo em 21 de fevereiro de 2018. Mas, apesar de ter marcado gerações, o longa não aparece na Sessão da Tarde há quase uma década. Afinal, por que A Lagoa Azul deixou de ser exibido no horário tradicional da tarde?

Por que a Globo parou de exibir A Lagoa Azul na Sessão da Tarde?

Uma das possíveis explicações para a Globo não exibir A Lagoa Azul na Sessão da Tarde está na classificação indicativa do filme e nas regras que orientam a programação da televisão aberta durante o dia. Na parte da manhã e da tarde, as emissoras priorizam conteúdos classificados como Livre ou Não recomendado para menores de 10 anos.

A Lagoa Azul, por sua vez, possui classificação etária mais elevada. O longa aborda a descoberta da sexualidade, o amadurecimento dos protagonistas e a passagem da infância para a vida adulta, elementos que fazem parte central da história.

Essa característica pode dificultar a programação do filme em uma faixa tradicionalmente voltada para um público amplo, incluindo crianças e adolescentes. Assim, embora a classificação indicativa não seja, isoladamente, uma confirmação de que esse é o motivo pelo qual a Globo deixou de colocar o título na Sessão da Tarde, ela é um fator que ajuda a explicar por que o filme se tornou menos adequado para a faixa ao longo dos anos.

O histórico da produção ajuda a entender a mudança. A Globo informou em 2018 que A Lagoa Azul já havia sido exibido 20 vezes na Sessão da Tarde, desde sua primeira passagem na faixa em 1990. O filme continuou sendo lembrado pelo público, mas posteriormente apareceu na programação da emissora em outros horários, como o Corujão.

O sucesso das reprises não aconteceu por acaso. Eduardo Miranda, profissional que trabalhou na programação de filmes da Globo, explicou em entrevista ao Podcast Setor Sul que a escolha dos títulos buscava atingir uma parcela ampla do público. Segundo ele, A Lagoa Azul apresentava bons resultados e tinha forte apelo entre os telespectadores.

Miranda também contou que, nos anos 2000, costumava indicar o longa para novas exibições. A estratégia incluía ainda alternar o filme com De Volta à Lagoa Azul, sequência protagonizada por Milla Jovovich e Brian Krause. Com o excesso de reprises, produções como A Lagoa Azul acabaram adquirindo um status de clássico da televisão brasileira.

Filme que completou 46 anos

Lançado em 1980, A Lagoa Azul completou 46 anos em 2026. Dirigido por Randal Kleiser, o filme acompanha os primos Emmeline e Richard, interpretados por Brooke Shields e Christopher Atkins, que ficam presos em uma ilha deserta do Pacífico após um naufrágio.

Inicialmente crianças, os dois crescem isolados da sociedade e precisam aprender a sobreviver no local. Com o passar dos anos, a relação entre eles muda, e a história passa a acompanhar a descoberta do amor e a transição para a vida adulta.

A produção foi filmada em Fiji e chamou atenção pelas paisagens tropicais. Apesar de ter recebido críticas negativas em parte da imprensa especializada, conquistou o público e teve bom desempenho comercial: o filme custou cerca de US$ 4,5 milhões e arrecadou aproximadamente US$ 59 milhões mundialmente.

A trajetória na televisão brasileira, porém, ajudou a transformar A Lagoa Azul em um fenômeno diferente do sucesso original nos cinemas. As inúmeras reprises fizeram com que o longa fosse associado à Sessão da Tarde por diferentes gerações.

Hoje, quase dez anos depois de sua última exibição confirmada na faixa, o filme continua sendo lembrado justamente por esse passado na televisão. E, embora tenha voltado à programação da Globo em outros horários, a ausência da Sessão da Tarde marcou o fim de uma das combinações mais conhecidas da TV aberta brasileira.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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