:Sessão da Tarde hoje: que horas começa A Cinco Passos de Você

A Sessão da Tarde da Semana traz uma série de filmões e, neste 12 de junho, Dia dos Namorados, o longa escolhido é "A Cinco Passos de Você". De 2019, a produção conta a história de dois jovens que sofrem de fibrose cística e mostram que o amor não tem fronteiras. Veja que horas começa o filme hoje e prepare os lencinhos.

Horário da Sessão da Tarde hoje

O filme da Globo hoje, 12 de junho, vai começar às 15h30 do horário de Brasília, logo após a reprise de Chocolate com Pimenta. A Cinco Passos de Você, estrelado por Haley Lu Richardson e Cole Sprouse, explora uma história de amor e a verdadeira dor e luta da fibrose cística. Para evitar uma infecção, eles precisam manter distância um do outro.

Stella, de dezessete anos, passa a maior parte do tempo no hospital como paciente com fibrose cística. Sua vida é cheia de rotinas, limites e autocontrole, que são postos à prova quando ela conhece Will, um adolescente incrivelmente charmoso que tem a mesma doença.

Há um flerte instantâneo, embora as restrições determinem que eles devem manter uma distância segura entre eles. À medida que sua conexão se intensifica, aumenta também a tentação de jogar as regras pela janela e abraçar essa atração.

Como assistir a Sessão da Tarde?

O jeito mais tradicional de assistir o filme é sintonizando na Rede Globo no horário indicado.

Há também outras formas de acompanhar a programação da emissora. É possível baixar o aplicativo do GloboPlay para dispositivos móveis e ter acesso ao sinal da emissora gratuitamente, realizando um cadastro gratuito na plataforma. Depois, é só clicar em "Agora na TV".

Toda a programação pode ser assistida no GloboPlay. Com a mudança na grade, veja como ficam os horários das atrações vespertinas:

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro Com Patrícia Poeta

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV - 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 Chocolate Com Pimenta

15:30 Sessão da Tarde - A Cinco Passos de Você

17:05 Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas

18:25 Amor Perfeito

19:10 Praça TV - 2ª Edição

19:40 Vai Na Fé

20:30 Jornal Nacional

21:20 Terra e Paixão

22:25 Tela Quente - Meu Ex É Um Espião

00:20 Jornal da Globo

01:10 Conversa com Bial

01:50 Reapresentação Novela II - Vai Na Fé

02:35 Comédia Na Madruga I

03:20 Comédia Na Madruga II