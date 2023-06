Sessão da Tarde da semana: filmes de 12 a 16 de junho de 2023

Semana dos namorados, a Sessão da Tarde da semana de 12 a 16 de junho de 2023 está recheada de filmes românticos. A semana é aberta pelo drama A Cinco Passos de Você e é encerrada pela comédia De Carona Para O Amor. A faixa também exibirá produções como O Sol também é Uma Estrela e Como se fosse a Primeira vez. Confira a programação completa e horários!

A Cinco Passos de Você - Sessão da Tarde no Dia de Segunda-feira, 12 de junho

Nesta segunda-feira, dia dos namorados, a TV Globo vai exibir o filme A Cinco Passos de Você Sessão da Tarde. O drama adolescente é estrelado pelos astros Cole Sprouse, de Riverdale, e Haley Lu Richardson, de The White Lotus, e tem direção de Justin Baldoni.

A trama do longa metragem é baseada no livro homônimo de Rachael Lippincott, Mikki Daughtry e Tobias Iaconis e segue dois jovens apaixonados que precisam enfrentar obstáculos tortuosos. Stella Grant (Haley) tem quase 17 anos e passa grande parte de seu tempo no hospital, devido a fibrose cística que enfrenta. Tudo muda em sua vida quando ela conhece um paciente charmoso, Will (Cole).

Título original: Five Feet Apart

Elenco: Claire Forlani, Moises Arias, Kimberly Hebert Greg, Cole Sprouse, Haley Lu Richardson

Direção: Justin Baldoni

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30

Veja o trailer do filme que abre a Sessão da Tarde da semana:

Como Se Fosse A Primeira Vez é o filme de terça-feira, 13 de junho

No filme de terça-feira da Sessão da Tarde da semana, o público irá acompanhar uma história que já foi exibida outras vezes nas telinhas, o filme Como se Fosse a Primeira Vez, com Adam Sandler e Drew Barrymore. A comédia romântica de 2004 apresenta Henry Roth (Sandler), veterinário cheio de cartas na manga que adora paquerar. Ao conhecer Lucy Whitmore (Barrymore), Henry se apaixona e busca conquistar o coração da moça.

O problema nesta relação é que Lucy tem uma grave doença, devido a um acidente que sofreu tempos antes: ela sofre de falta de memória de curto prazo. Assim, todos os dias quando dorme, Lucy esquece tudo o que viveu durante o dia. Porém, Henry não desiste da moça e busca reconquistá-la todos os dias.

Título original: 50 First Dates

Elenco: Adam Sandler, Drew Barrymore, Rob Schneider, Blake Clark, Sean Astin, Dan Aykroyd

Direção: Peter Segal

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h35

Assista ao trailer do filme de terça-feira:

O Sol Também é uma Estrela na Sessão da Tarde da semana - Quarta-feira, 14 de junho

Outro romance vai tomar conta da Sessão da Tarde da semana na quarta-feira, 14 de junho, o longa O Sol Também é uma Estrela, baseado no livro homônimo de Nicola Yoon. A história segue dois personagens completamente diferentes, Daniel Bae (Charles Melton), um rapaz romântico, e Natasha Kingsley (Yara Shahidi), uma mulher pragmática.

O destino faz com que a dupla se esbarre em um fatídico dia em Nova York, no qual é provavelmente o último dia de Natasha no país, que é jamaicana e luta contra a deportação. Uma paixão repentina e mágica toma conta dos dois, mas será que é possível ficar junto em meio as adversidades?

Título original: The Sun Is Also A Star

Elenco: John Leguizamo, Yara Shahidi, Charles Melton, Gbenga Akinnagbe

Direção: Ry Russo-Young

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25

Assista ao trailer do filme da quarta-feira da sessão da tarde da semana:

Jumper é um dos filmes da Sessão da Tarde da semana - Quinta-feira, 15 de junho

Jumper é o único filme da sessão da tarde semana que não é um romance. O longa de ação e aventura mostra o jovem David Rice (Hayden Christenen), que tem um poder especial de se teletransportar. Por isso, é conhecido como "jumper". O problema é que depois de se divertir ao redor do mundo e fazer o que lhe dá na telha com seus poderes, ele começa a ser perseguido por uma organização secreta que pretende matar todos que possuem sua habilidade.

Título Original: Jumper

Elenco: Hayden Christensen, Jamie Bell, Samuel L. Jackson, Rachel Bilson, Michael Rooker, Diane Lane

Direção: Doug Liman

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30

De Carona Para O Amor fecha a Sessão da Tarde da semana - Sexta-feira, 16 de junho

Fechando a sessão da tarde da semana, o filme De Carona Para O Amor será exibido na sexta-feira, 16 de junho. O longa metragem é da Bélgica, é estrelada pelos atores Alexandra Lamy e Franck Dubosc, que também dirige a produção.

A história do filme mostra Jocelyn, um homem sedutor e bem-sucesso nos negócios, mas que também é um mentiroso de carteirinha. Após a morte da mãe, ele acaba conquistando o coração de uma mulher jovem e bonita, ao fingir ser um cadeirante. No entanto, seus problemas começam quando ele conhece a irmã da moça, que é deficiente de verdade.

Título Original: Rolling To You

Elenco: Alexandra Lamy, Caroline Anglade, Claude Brasseur, Elsa Zylberstein, Franck Dubosc, Gérard Darmon

Direção: Franck Dubosc

Nacionalidade: Belga

Horário: 15h30

Confira:

