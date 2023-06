Feliz Dia dos Namorados para esposa e noiva: 30 frases e mensagens

Comemorado no dia 12 de junho de cada ano, o Dia dos Namorados é a celebração do amor. Mas o que escrever neste dia? Reunimos 30 frases e mensagens, incluindo versos de músicas, para enviar para esposa e noiva nesta segunda-feira.

Frases curtas de Dia dos Namorados para esposa

Confira as seguintes mensagens curtas de dia dos namorados para esposas.

- Todas as melhores experiências da vida são melhores com você ao meu lado

- Mesmo depois de X anos, você ainda me dá frio na barriga quando sorri para mim

- São as pequenas coisas que compartilhamos todos os dias que tornam minha vida mágica

- Posso nunca ganhar na loteria, mas com certeza tirei a sorte grande quando te conheci

- Feliz Dia dos namorados! Obrigado por ser a parceira de vida mais doce de todos.

- Estou sempre perdido na cidade dos seus olhos. Eu te amo mais do que tudo.

- Feliz dia dos namorados, minha esposa maravilhosa! Juntos para sempre, querida.

- Eu te amo da cabeça aos pés! Obrigada por sempre ser minha “única” fonte de amor e alegria!

- Feliz Dia dos Namorados para minha doce e amorosa esposa. Descobri que te amo mais e mais a cada ano que passa. Você é uma mulher incrível e não consigo imaginar minha vida sem você.

- Para minha doce esposa! Sou muito grato por poder passar o resto da minha vida amando você.

- Amo tanto você, seu sorriso, sua risada, seu jeito carinhoso e o fato de você estar apaixonado por mim.

- Você significa o mundo para mim, querida, e eu te amo mais do que você jamais poderia imaginar. Feliz dia dos namorados para minha linda esposa!

- Meu amor por você não tem fim, não tem limite. Feliz dia dos namorados meu eterno namorada.

- Você é tudo que eu preciso, querida. Ter você na minha vida parece que meu sonho se tornou realidade.

- Eu nunca vou me cansar de me apaixonar por você de novo e de novo. Feliz Dia dos namorados!

- Escrevi seu nome no céu, mas o vento o levou embora. Escrevi seu nome na areia, mas as ondas o levaram embora. Escrevi seu nome em meu coração, e para sempre ficará. Feliz dia dos namorados 2023!

- Feliz dia dos namorados meu amor! Você é a coisa mais linda que já me aconteceu! Nunca quero perder você!

- Meu amor, feliz dia dos namorados! Eu me sinto sortudo por ser seu. Eu simplesmente queria expressar o quanto eu te amo neste dia dos namorados!

- Obrigado por sempre me fazer sorrir, mesmo nos dias mais sombrios

Letras de músicas para o Dia dos Namorados

Aqui estão alguns versos de músicas brasileiras românticas para embalar o seu Dia dos Namorados:

"Você veio pra ficar. Você que me faz feliz. Você que me faz cantar." - Trecho da música "Ainda Bem" de Marisa Monte.

"Amo te amar, é bom demais, me faz sonhar, me traz paz. Eu só sei te amar, te amar, te amar." - Trecho da música "Te Amar" de Bruno e Marrone.

"Eu quero partilhar a vida boa com você." - Trecho da música "Partilhar" de Rubel.

"Teu cheiro ainda está em mim, teu gosto ainda está na minha boca, como um vinho que não se acaba." - Trecho da música "Meu Amor - Grupo Pixote.

"Meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor." - Trecho da música "Velha Infância" dos Tribalistas.

"Pra você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que tive e vi sem me deixar, sentir sem conseguir provar." - Trecho da música "Pra Você Guardei o Amor" de Nando Reis.

"Eu só quero que você saiba, que estou pensando em você, agora e sempre mais, do jeito que eu sempre quis." - Trecho da música "A Sua" de Marisa Monte.

"Você é linda, mais que demais, você é linda sim, o amor é uma coisa assim." - Trecho da música "Linda" de Caetano Veloso.

"Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim e vivesse na escuridão." - Trecho da música "Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim" de Ivete Sangalo.

I'm thinking out loud and maybe we found love right where we are. (Estou pensando alto e talvez nós tenhamos encontrado o amor bem onde nós estamos.) - Ed Sheeran

Hey, baby, I think I wanna marry you! (Ei, querida, eu acho que quero me casar com você!) - Bruno Mars

