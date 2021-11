Sessão da Tarde hoje (02/11) vai passar ‘O Bom Gigante Amigo’

A Sessão da Tarde de hoje, terça-feira, dia 02/11/21, vai exibir “O Bom Gigante Amigo”. O filme que a Globo vai passar depois do Jornal Hoje e tem duração total de 1h 57m.

.

Que horas começa a sessão da tarde hoje?

O filme de hoje da Sessão da Tarde, terça-feira, 02 de novembro, está marcado para começar às 15 horas e 50 minutos (horário de Brasília), segundo a programação oficial da TV Globo.

A pequena órfã Sophie encontra um gigante amigável que, apesar de sua aparência assustadora, se mostra uma alma bondosa, um ser renegado pelos seus semelhantes por se recusar a comer meninos e meninas. A garotinha, a rainha da Inglaterra e o ser de sete metros de altura unem-se em uma aventura para eliminar os gigantes malvados que estão planejando tomar as cidades e aterrorizar os humanos.

Conforme sua amizade cresce, a presença de Sophie atrai a atenção indesejada de Bloodbottler, Fleshlumpeater e outros gigantes. Depois de viajar para Londres, Sophie e o BFG devem convencer a Rainha Elizabeth a ajudá-los a se livrar de todos os gigantes do mal de uma vez por todas.

Título Original The BFG

Elenco Ruby Barnhill; Jemaine Clement; Mark Rylance; Penelope Wilton

Nacionalidade Americana

Gênero Aventura

Veja o trailer do filme da Sessão da tarde de hoje:

Programação Globo – terça-feira, 02/11/2021

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro com Fátima Bernardes

12:00 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:55 Vale a Pena Ver de Novo – O Clone

15:50 Futebol

18:00 Malhação – Sonhos

18:30 Nos Tempos do Imperador

19:15 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Pega Pega

20:30 Jornal Nacional

21:25 Império

22:30 The Voice Brasil

23:50 Verdades Secretas

00:40 As Five

01:15 Jornal da Globo

02:05 Conversa com Bial

02:45 Corujão I – Dois Anos E Uma Eternidade

