Onde assistir novelas Turcas online?

Há décadas que as novelas são uma das maiores fontes de entretenimento dos brasileiros. Nos últimos anos, não só as tramas produzidas em território nacional têm feito sucesso, mas histórias filmadas na Turquia têm se popularizado cada vez mais entre os noveleiros – algumas plataformas de streaming já até incluíram os folhetins em seus catálogos. Abaixo, confira onde assistir novelas turcas.

Netflix – Onde assistir novelas Turcas?

A Netflix, plataforma de streaming de séries, filmes e novelas, já incluiu alguns títulos turcos em seu catálogo. O serviço possui doze produções disponíveis para os brasileiros, entre elas, Love 101, uma série de drama e comédia que conta a história de cinco adolescentes que estão aprendendo a lidar com os desafios da idade.

Há também Intersection, que fala sobre Naz, uma médica que tem seu destino mudado quando cruza a vida de dois homens, Ali Nejat Karasu e Ayham. Outras produções famosas que estão na plataforma são 8 em Istambul, O Segredo do Templo, BÖRÜ: Esquadrão Lobo, Prisão de Mulheres, entre outros.

Para assistir, é necessário ser assinante de um dos planos de assinatura. Os valores começam em R$25,90 por mês – o plano básico dá direito a 1 tela e resolução SD (480p).

HBO Max

Recém-chegada ao Brasil, a HBO Max também vai apostar nas novelas turcas. Recentemente, a plataforma incluiu em seu catálogo três tramas: Um Milagre, A Escolha e Meu Lar, Meu Destino.

Um Milagre é a novela mais longa, com 135 capítulos. A trama é um remake do drama coreano Good Doctor e foi exibida entre 2019 e 2020 na Turquia. A Escolha também foi exibida no ano passado no país, com 62 capítulos. Quem quiser assistir Meu Lar, Meu Destino pode conferir as duas primeiras temporadas da novela na plataforma, com 49 episódios.

Para assistir aos três títulos, também é necessário ser assinante. Os preços começam em R$19,90 para quem optar assinar o pacote anual.

GloboPlay

Além de incluir novelas mexicanas em seu catálogo, o GloboPlay é outra plataforma de streaming que vem investindo em folhetins turcos. O serviço incluiu recentemente em seu catálogo Fatmagül, uma das mais famosas novelas da Turquia, com 169 episódios, e Uma Vida Nova, com 33 capítulos.

As novelas também são exclusivas para assinantes. No GloboPlay, os preços dos planos começam em R$19,90.

Leia também:

7 produções que os fãs de novelas e séries turcas amam