Sessão de sábado hoje exibe Footloose com Kevin Bacon

A Sessão de sábado hoje, 19/03/22, vai exibir o filme “Footloose – Ritmo Louco”. O longa de 1987 é um clássico do cinema e vai começar às 15h15 na Rede Globo. O longa tem duração original de 1h47.

Um adolescente urbano muda-se para uma pequena cidade onde o rock e a dança foram proibidos, seu espírito rebelde sacode a população.

Sessão de sábado hoje exibe Footloose

Na Sessão de sábado hoje, o filme Footloose mostra a rebelião e repressão adolescente em uma deliciosa combinação de coreografia de dança e performances realistas e tocantes. Quando o adolescente Ren McCormack e sua família se mudam da cidade grande de Chicago para uma pequena cidade do Meio-Oeste, ele enfrenta um verdadeiro choque cultural. Embora ele se esforce para se encaixar, o esperto Ren não consegue acreditar que está morando em um lugar onde o rock e a dança são ilegais.

No entanto, há um pequeno prazer: Ariel Moore, uma loira problemática, mas adorável, com um namorado ciumento. E um ministro que bate a Bíblia, que é responsável por manter a cidade livre de dança. Ren e seus colegas querem acabar com essa ordenança, especialmente porque o baile de formatura está chegando, mas apenas Ren tem a coragem de iniciar uma batalha para abolir a proibição antiquada e revitalizar o espírito dos habitantes reprimidos da cidade. O drama de ritmo acelerado está repleto de canções de sucesso agora famosas como a faixa-título e “Let’s Hear It for the Boy”

A história de Footloose é real?

Footloose é baseado em uma história real. Em 1979, a pequena cidade de Elmore City, Oklahoma, enfrentou uma crise comunitária. Os veteranos da Elmore High School queriam planejar um baile de formatura, mas as danças eram proibidas graças a uma lei não esquecida do final de 1800 que proibia dançar dentro dos limites da cidade.

Quantos anos tinha Kevin Bacon em Footloose?

Kevin Bacon tinha 20 anos quando fez Footloose. Indiscutivelmente, o filme fez de Bacon uma estrela e faturou mais de US $ 80 milhões quando lançaram o longa em fevereiro de 1984.

Em 8 de julho de 2022, o ator completa 64 anos.

Desafiando as probabilidades de Hollywood! Kevin Bacon e Kyra Sedgwick estão casados ​​há mais de 30 anos – e parecem estar mais apaixonados do que nunca. A dupla se cruzou pela primeira vez quando Bacon, que é sete anos mais velho que Sedgwick, estava fazendo uma peça nos anos 70.

Filmes de 2022 lançamentos: calendário de estreias