Sessão de Sábado hoje exibe Hook: A Volta Do Capitão Gancho – 16/7

O filme da Sessão de Sábado hoje, 16 de julho, será o longa Hook – A Volta do Capitão Gancho, de 1991. A exibição da TV Globo acontece depois do Jornal Hoje, a partir das 14h10 (horário de Brasília). Um clássico, o filme estrelado por Robin Williams mostra o retorno de Peter Pan na Terra do Nunca para salvar crianças.

Qual o filme da Sessão de Sábado hoje, 16 de julho de 2022?

O filme da Sessão de Sábado hoje (16) é Hook – A Volta do Capitão Gancho e está marcado para começar às 14h10, no horário de Brasília), de acordo com a programação oficial da Rede Globo, disponível para consulta online.

Na trama, muitos anos se passam e Peter Pan, que agora atende pelo nome de Peter Banning, precisa retornar para a Terra do Nunca após seus filhos serem sequestrados pelo temido Capitão Gancho (Dustin Hoffman).

Agora, Peter já tem 40 anos de idade e é um homem pouco dedicado a família. Muito envolvido com o trabalho no mundo real, ele já esqueceu de suas origens e as aventuras na terra mágica em que os garotos nunca crescem. Porém, tudo muda quando ele precisa salvar a vida de suas crianças. Para ajudá-lo na tarefa, ele conta com a ajuda de Sininho.

Em dezembro do ano passado, o longa dirigido por Steven Spielberg fez aniversário de 30 anos do lançamento nos Estados Unidos. No Brasil, o filme chegou com um pouco de atraso e só foi conferido pelo público a partir de abril de 1992.

Título Original: Hook

Ano de Produção: 1991

Diretor: Steven Spielberg

Elenco: Robin Williams, Dustin Hoffman, Robin Williams, Julia Roberts, Bob Hoskins, Maggie Smith

Nacionalidade: Americana

Assista o trailer e relembre o longa:

Protagonista do longa, Robin Williams faleceu em 2014

Robin Williams, que interpreta Peter Pan adulto no filme da Sessão de Sábado hoje, morreu em agosto de 2014. O ator veterano, um dos nomes mais famosos de Hollywood, foi encontrado já sem vida em sua casa que ficava em Tiburon, região da Baía de San Francisco. A causa da morte foi asfixia por enforcamento.

Depois das investigações da polícia do Condado de Marin, a morte foi considerada suicídio. A esposa do famoso contou em declaração na época que Robin lutava contra ansiedade e depressão. Além disso, o ator também lidava com os estágios iniciais do Parkinson, doença que até então ele ainda não havia revelado ao público.

Robin Williams começou sua carreira na televisão e cinema no final dos anos 1970. Ele fez sucesso em comédias, mas depois mostrou que também tinha talento para o drama. Ao longo de seus anos na indústria, ele foi indicado ao Oscar quatro vezes e venceu a estatueta uma vez, em 1998 pelo trabalho de coadjuvante no longa Gênio Indomável.

Programação – Globo vai exibir mais filmes hoje

Além de Hook – A Volta do Capitão Gancho no filme da Sessão de Sábado hoje, a programação da Globo está com mais três filmes engatilhados: um irá ao ar no Supercine, depois do Altas Horas, e os outros dois ao longo da madrugada de sábado para o domingo, após a reapresentação da novela Cara e Coragem.

00h20 – Supercine – Pequena Miss Sunshine: neste longa metragem vencedor de dois Oscars, uma menininha pouco convencional viaja com toda a família em uma kombi para chegar até um concurso de beleza para pré-adolescentes. Um pai atrapalhado, um filho que fez voto de silêncio, um avô que foi expulso de uma casa de repouso, um cunhado que acabou de sair de uma clínica após uma tentativa de suicídio e uma mãe que tenta manter tudo no lugar se juntam para levar a garotinha durante uma viaja de três dias, que é o completo caos.

O longa foi lançado em 2006, tem 1 hora e 41 minutos em sua versão original e conta com Abigail Breslin, Alan Arkin, Greg Kinnear, Paul Dano, Steve Carell e Toni Collette no elenco.

02h50 – Corujão I – Foxcatcher – Uma História Que Chocou O Mundo: este filme irá comecar depois da representação de Cara e Coragem e conta a história real de um crime que abalou o esporte olímpico nos Estados Unidos. Na trama o campeão de luta greco-romana Mark Schultz passou a vida treinando com o irmão mais velho David. No entanto, certo dia ele recebe uma proposta difícil de recusar do milionário Jonn Du Pont. Ele passa a viver na propriedade do ricaço, mas uma trilha perigosa começa em sua vida.

O longa é de 2014, tem 2 horas e 14 minutos no total e e é protagonizado pelos atores Steve Carell, Channing Tatum e Mark Ruffalo.

04h30 – Corujão II – Amor Em Sampa: para encerrar a madrugada vai ser exibido um longa brasileiro de 2015 com Rodrigo Lombardi. Na história do filme, Cosmo é um taxista que roda por São Paulo e recebe uma proposta de Mauro: gravar os depoimentos de seus passageiros sobre o que amam na capital paulistana.

Além de Lombardi, também aparecem no filme os atores Bianca Muller, Bruna Lombardi, Eduardo Moscovis, Eduardo Moscovis, Mariana Lima, Tiago Abravanel, entre outros.

Leia também

Quando estreia This Is Us na Globo? Seriado entra na grade junto com próxima novela das 21h