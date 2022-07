This is Us entra para a programação da Globo - Foto: Reprodução/NBC

Quando estreia This Is Us na Globo? Seriado entra na grade

This is Us na Globo entra para a grade da emissora a partir de novembro. O anúncio foi feito na última terça-feira, 12, e empolgou os fãs do seriado nas redes sociais. Os episódios vão ser exibidos diariamente logo após Travessia, a próxima novela das nove.

Quando estreia This Is Us na Globo, horário e como assistir

This is na Globo estreia em novembro. A data exata ainda não foi informada pela emissora, mas deve ser anunciada nos próximos meses.

O seriado de sucesso entra na grade logo após a exibição da próxima novela das nove, Travessia, que estreia em outubro. Com a adição dos episódios, a nova temporada do reality culinário Mestres do Sabor não será mais exibida neste ano.

Famosa no mundo inteiro, a primeira temporada da série foi indicada a 11 Emmys Awards, o mais importante prêmio da televisão americana. Ao longo das seis temporadas da série, foram 39 indicações e seis vitórias ao todo.

This is na Globo acompanha a história de um grupo de pessoas que nasceram no mesmo dia. O seriado mostra a vida da família Pearson durante várias linhas do tempo diferentes. A trama se inicia com o casal Rebecca (Mandy Moore) e Jack (Milo Ventimiglia), que estão esperando trigêmeos na cidade de Pittsburgh. No entanto, uma das crianças morre durante o parto, e eles decidem adotar um bebê que foi resgatado pelos bombeiros.

O seriado mostra os dramas da família e a rotina de seus filhos depois de adultos: Kevin (Justin Hartley), um ator de televisão que está cansado de interpretar sempre os mesmos papéis superficiais; Kate (Chrissy Metz), uma mulher obesa que luta contra a balança; e Randall (Sterling K. Brown) que encontra seu pai biológico que o abandonou quando ele ainda era recém-nascido.

O seriado conta com seis temporadas, sendo a sexta a última. This is Us chegou ao fim neste ano, completando 106 episódios exibidos.

This is Us onde assistir:

Quem não quiser esperar para assistir This is Us na Globo pode acompanhar as seis temporadas do seriado no Star+, plataforma de streaming. É necessário ser assinante – os valores dos planos começam em R$32,90 mensais.

Os capítulos também estão disponíveis em outra plataforma, a Amazon Prime Video. A plataforma tem planos a partir de R$14,90 e oferece um teste grátis de 30 dias.

Globo programação 2022

This is Us na Globo não será a única novidade para 2022. O segundo semestre ainda guarda mais estreias para na programação da emissora.

A partir de 22 de agosto, o público acompanha Mar do Sertão, a próxima novela das 18h. Escrita por Mário Teixeira, a trama se passa no sertão nordestino e conta com Renato Góes, Isadora Cruz e Sérgio Guizé nos papéis principais de Tertulinho, Candoca e Zé Paulino, respectivamente.

Em outubro entra no ar Travessia, a próxima novela das nove escrita por Glória Perez. Com Chay Suede, Lucy Alves, Rômulo Estrela e Jade Picon no elenco, a trama terá como tema o impacto da tecnologia e das fake news na sociedade. O folhetim deve ficar no ar até meados de 2023, quando será substituído por Terra Vermelha, de Walcyr Carrasco.

Haverá ainda a estreia de Todas as Flores, novela de João Emanuel Carneiro exclusiva para o Globoplay, plataforma de streaming da emissora. As protagonistas serão Sophie Charlotte, Regina Casé e Letícia Collin, e abordará a deficiência visual como tema central.

A programação matutina da emissora também sofreu alterações. Com a saída de Fátima Bernardes do Encontro, o programa ficou sob o comando de Patrícia Poeta e Manoel Soares e agora começa as 09h30. O Mais Você, com Ana Maria Braga, começa em seguida.

