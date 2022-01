Sessão De Sábado hoje exibe ‘O Show De Truman’ com Jim Carrey

A Sessão de sábado, hoje, 15/01/22, vai exibir o filme “O Show De Truman”, ideal para os apaixonados por realities. O clássico, protagonizado por Jim Carrey , será exibido na Globo logo após O Melhor da Escolinha. Veja o horário.

O Show De Truman: que horas começa a Sessão de Sábado hoje?

O Show De Truman: O Show Da Vida, filme de hoje à tarde da Globo, 15 de janeiro, está marcado para começar às 15h15, horário de Brasília, de acordo com o cronograma oficial da emissora.

Truman Burbank é um pacato vendedor de seguros que leva uma vida simples com sua esposa Meryl Burbank. Porém, algumas coisas ao seu redor fazem com que ele passe a estranhar sua cidade, seus supostos amigos e até sua mulher. Após conhecer a misteriosa Lauren, ele fica intrigado e acaba descobrindo que toda sua vida foi monitorada por câmeras e transmitida em rede nacional.

Título Original The Truman Show

Elenco Ed Harris; Holland Taylor; Jim Carrey; Laura Linney; Natascha Mcelhone; Noah Emmerich

Direção Peter Weir

Nacionalidade Americana

Gênero Drama, comédia

Assista ao trailer do filme da Sessão de Sábado – O Show De Truman

Veja também sobre o BBB 22: participantes confirmados do Pipoca e Camarote

Programação de sábado na Globo – 15/01/2022

15:15 Sessão De Sábado – O Show De Truman: O Show Da Vida

16:45 Caldeirão

18:35 Nos Tempos do Imperador

19:20 Praça TV – 2ª Edição

19:45 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:25 Um Lugar ao Sol

22:30 Altas Horas

00:20 Supercine – Sex Tape: Perdido Na Nuvem

02:00 Corujão I – Trabalhando Para O Inimigo

03:25 Corujão II – Giovanni Improta

DOMINGO, 16/01/2022

04:40 Corujão III – Tudo Que Uma Garota Quer

06:00 Santa Missa

06:50 Globo Comunidade

07:20 Pequenas Empresas & Grandes Negócios

08:05 Globo Rural

09:25 Auto Esporte

10:00 Esporte Espetacular

13:00 Temperatura Máxima – Homens De Coragem

15:15 Campeões De Bilheteria – Liga Da Justiça

17:10 Apresentação Especial – The Masked Singer Brasil

17:30 Domingão Com Huck

20:30 Fantástico

23:25 Domingo Maior – Spooks – Jogo De Espiões

01:10 Cinemaço – Inimigo Do Estado

02:55 Corujão I – Jesse Stone: Perdido No Paraíso