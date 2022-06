Sessão de Sábado hoje exibe ‘Ghost – Do Outro Lado da Vida’

A Sessão de sábado hoje, 25, vai exibir o filme “Ghost – Do Outro Lado da Vida”. O longa de 1990 é um clássico do cinema e vai começar às 14h10 na Rede Globo, horário de Brasília. O filme tem no elenco os atores Demi Moore, Whoopi Goldberg e Patrick Swayze.

Ghost é o filme da Sessão de Sábado hoje na Globo

Em Ghost, filme da Sessão de Sábado hoje, conta a história de GloboSam Wheat (Patrick Swayze), um banqueiro, e Molly Jensen (Demi Moore) uma artista – na época com 28 anos. Os dois estão loucamente apaixonados, quando Sam é assassinado pelo amigo e parceiro de negócios corrupto Carl Bruner (Tony Goldwyn), mas seu espírito não vai para o outro plano e descobre que Molly também corre perigo. Para salvá-la, Sam pede ajuda a uma médium que consegue ouvi-lo.

O diretor Jerry Zucker diz que durante anos depois que “Ghost” se tornou o filme de maior bilheteria de 1990, os fãs escreveram cartas explicando como o final os ajudou a lidar com a morte de um ente querido.

“É essa última cena que é, mais do que tudo, reconfortante para as pessoas. E então você está lidando com a morte de Patrick e é Patrick entrando naquela luz branca como Sam”, disse Zucker antes da comemoração do 30º aniversário do filme.

“Ghost”, no entanto, faz uma bela mistura de horror e humor, especialmente nas cenas envolvendo Goldberg e suas irmãs (Gail Boggs e Armelia McQueen). A maior perplexidade do filme envolve o status exato da estada espiritual de Swayze neste mundo.

Programação de sábado na Globo

04:30 Corujão II – A Lagoa Azul

06:00 Globo Repórter

06:50 É de Casa

12:00 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:10 Sessão De Sábado – Ghost – Do Outro Lado da Vida

15:50 Caldeirão Com Mion

18:35 Além da Ilusão

19:20 Praça TV – 2ª Edição

19:45 Cara e Coragem

20:30 Jornal Nacional

21:25 Pantanal

22:30 Altas Horas

00:20 Supercine – A Casa Das Coelhinhas

02:10 Reapresentação Novela II – Cara E Coragem

02:45 Corujão I – A Vida Por Um Fio

