Sessão de Sábado hoje vai passar ‘Todo Poderoso’ (26/2)

A Sessão de sábado hoje, 26/02/22, vai exibir o filme “Todo Poderoso”. O longa de 2003 é um clássico do cinema e cinta com os atores Jim Carrey, Jennifer Aniston e Morgan Freeman. O filme da Globo vai começar às 15h15 na Rede Globo.

Um indivíduo que se queixa de Deus muitas vezes recebe poderes poderosos para ensinar-lhe como é difícil administrar o mundo.

Na Sessão de sábado hoje, 26, o filme Todo Poderoso conta a história da vida do jornalista Bruce Nolan, que começa a desmoronar pouco a pouco. Infeliz, ele passa a questionar e descontar a frustração em Deus. Em um encontro inesperado, o próprio Todo-Poderoso decide dar seus poderes a Bruce.

Título Original Bruce Almighty

Elenco Jim Carrey, Jennifer Aniston, Morgan Freeman, Philip Baker Hall

Direção Tom Shadyac

Nacionalidade Americana

Gênero Comédia

Para assistir de graça o filme Todo Poderoso, da Sessão de Sábado de hoje, é só sintonizar na TV Globo no horário indicado. Você pode optar por uma televisão com acesso aos canais abertos brasileiros, ou usar o seu celular, computador ou tablet para assistir pela aba “Agora na TV” da Globoplay.

Esta aba permite que qualquer um assista gratuitamente a programação em tempo real da TV Globo, a única obrigatoriedade é ter um cadastro no site.

Para quem perder o filme – Onde assistir depois

Caso você não assista Todo Poderoso na Sessão de Sábado de hoje, você poderá encontrar o longa com Julia Roberts e Richard Gere no catálogo da Star+.

Os preços das assinaturas da plataforma streaming variam de R$ 32,90 a R$ 45,90 por mês. Há também a opção do plano anual, que cobra R$ 329,90 no total.

