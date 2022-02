Sessão de Sábado hoje vai passar ‘Uma Linda Mulher’ (12/02)

Sessão de sábado hoje vai exibir filme com Julia Roberts e Richard Gere de 1990 - Foto: Reprodução/Buena Vista Home Entertainment

A Sessão de sábado de hoje, 12/02/21, vai exibir o filme “Uma Linda Mulher” depois do O Melhor Da Escolinha. A comédia romântica lançada em 1990 é estrelada por Richard Gere e Julia Roberts e tem total original de 1 hora e 59 minutos.

Na trama, uma garota de programa é contratada por uma magnata durante uma semana e o inesperado acontece na relação da dupla.

Que horas começa o filme da sessão de sábado hoje – Uma Linda Mulher

O filme Uma Linda Mulher vai começar às 15h15 na Sessão de Sábado de hoje, 12 de fevereiro, na TV Globo, depois de O Melhor da Escolinha. De acordo com a programação oficial da emissora, o longa ficará no ar até às 16h45, horário que está marcado para começar o Caldeirão, comandado por Marcos Mion.

Uma Linda Mulher conta a história de Vivian Ward e Edward Lewis. Ele é um ricaço e ela uma garota de programa que trabalha na Hollywood Boulevard.

O magnata pede a ajuda da jovem e a contrata durante uma semana, ela passa a acompanhá-lo em compromissos sociais. Durante este tempo, Vivian começa a se tornar uma mulher mais elegante e os dois iniciam um relacionamento que vai além de um contrato de negócios.

Mais informações sobre a Sessão de Sábado hoje

Título Original: Pretty Woman

Elenco: Richard Gere, Julia Roberts, Ralph Bellamy, Jason Alexander, Laura San Giacomo, Alex Hyde-White, Amy Yasbeck, Elinor Donahue, Hector Elizondo, Judith Baldwin, Jason Randal, Bill Applebaum, Tracy Bjork, Gary Greene, Billy Gallo.

Direção: Garry Marshall

Nacionalidade: americana

Gênero: comédia romântica

Ano: 1990

Assista o trailer de Uma Linda Mulher, filme da Sessão de Sábado de hoje

Como assistir o filme da Sessão de Sábado de hoje

Para assistir de graça o filme Uma Linda Mulher, da Sessão de Sábado de hoje, é só sintonizar na TV Globo no horário indicado. Você pode optar por uma televisão com acesso aos canais abertos brasileiros, ou usar o seu celular, computador ou tablet para assistir pela aba “Agora na TV” da Globoplay.

Esta aba permite que qualquer um assista gratuitamente a programação em tempo real da TV Globo, a única obrigatoriedade é ter um cadastro no site.

Para quem perder o filme – Onde assistir depois

Caso você não assista Uma Linda Mulher na Sessão de Sábado de hoje, você poderá encontrar o longa com Julia Roberts e Richard Gere no catálogo da Star+.

Os preços das assinaturas da plataforma streaming variam de R$ 32,90 a R$ 45,90 por mês. Há também a opção do plano anual, que cobra R$ 329,90 no total.

Hoje tem Supercine na Globo?

A Globo não vai passar o Supercine neste sábado. Hoje (12), o único filme da programação da emissora é a Sessão de Sábado, antes do Caldeirão. O Supercine não será exibido essa semana, no lugar, depois do Altas Horas, o canal vai transmitir momentos da Olimpíadas De Inverno 2022, atualmente acontecendo na China.

Programação de sábado na Globo – 12/02/2022

SÁBADO – 12/02/2022

05:55 Como Será?

06:50 É de Casa

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:10 O Melhor Da Escolinha

15:15 Sessão De Sábado – Uma Linda Mulher

16:45 Caldeirão

18:35 Além da Ilusão

19:45 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:25 Um Lugar ao Sol

22:10 Big Brother Brasil 22

22:55 Altas Horas

00:45 Olimpíadas De Inverno 2022

