Space Jam 2: assista ao trailer com LeBron James e Looney Tunes

Space Jam 2: Um Novo Legado teve o primeiro trailer divulgado neste sábado. O filme reúne LeBron James e seu filho no universo alternativo da Warner Bros, e para sair de lá precisam vencer uma partida de basquete. Com direção de Malcolm D. Lee e roteiro de Ryan Coogler, Sev Ohanian e Terence Nance, o filme tem lançamento previsto para julho deste ano.

No ano passado, um dos demais roteiristas de Space Jam 2: Um Novo Legado, Ben Mekler, publicou nas redes sociais a sinopse completa do filme.

The synopsis for SPACE JAM: A NEW LEGACY is certifiably bananas and I for one cannot wait to see it pic.twitter.com/BLmc4x5uHb

— ben mekler (@benmekler) October 18, 2020