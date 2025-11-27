Spoiler: quem morre em Stranger Things 5 no volume 1

A quinta temporada de Stranger Things é talvez a mais sangrenta até agora

A quinta temporada de Stranger Things finalmente mostrou a que veio, e já trouxe uma lista de baixas que deixou os fãs em choque. Logo nos primeiros episódios, a série aponta para um clima mais sombrio, com ataques violentos, personagens à beira da morte e reviravoltas pesadas.

Mas, afinal, quem morre em Stranger Things 5 na primeira parte da temporada?

Abaixo, reunimos todas as mortes confirmadas (e as presumidas), em ordem para você entender o impacto de cada uma na trama.

Cientista do laboratório da Dra. Kay

Um dos primeiros a morrer é o cientista que estava trabalhando tranquilamente quando Hopper e Eleven invadem o laboratório. Ele segue as orientações para tentar sobreviver, mas acaba trancado em um armário quando soldados da Dra. Kay abrem fogo no local. Eles acreditam que Hopper está lá dentro, e o cientista é morto sem nem saber o que estava acontecendo.

Soldados das Forças Armadas

A participação dos militares nesta temporada é mais confusa do que heroica, mas o objetivo deles era impedir o avanço de Vecna e proteger as crianças. Nada acontece como planejado.

Quando portais do Mundo Invertido se abrem, uma horda de Demogorgons invade a base. O massacre é generalizado: há soldados atropelados, mutilados e despedaçados.

A cena mais brutal da temporada acontece quando Vecna crava seus dedos pontiagudos no rosto de um soldado, em um momento que já entrou para a lista das mortes mais violentas da série.

Tenente Robert Akers

Akers não tem sua morte mostrada diretamente, mas tudo indica que ele não sobrevive. Depois de escapar do primeiro confronto com Eleven e Hopper, ele retorna ao laboratório e avisa a Dra. Kay.

Na sequência, enquanto lidera um grupo de militares em um novo ataque, ele é atingido pelo fogo cruzado. A série não mostra seu corpo, mas ele também não reaparece, deixando praticamente evidente que morreu no conflito.

Tenente-Coronel Jack Sullivan

Sullivan tenta liderar a defesa contra os Demogorgons, mas acaba atingido por uma explosão quando Vecna rebate uma parede de fogo. O impacto o lança para longe, e ele aparece em chamas, gritando de dor.

Depois disso, a série foca no confronto entre Vecna e Will, e nenhum outro sinal de Sullivan é mostrado. Tudo leva a crer que ele não resistiu. Assim, a própria Dra. Kay assume o posto de principal ameaça humana da temporada.

Demogorgons

Com os poderes de Will finalmente despertos, qualquer criatura do Mundo Invertido que cruza o caminho dele é destruída instantaneamente. Will reproduz o mesmo tipo de ataque mental que Vecna usou na quarta temporada, e os Demogorgons são eliminados sem que ele precise tocá-los.