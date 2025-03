Spoiler: veja quem ganhou o The Masked Singer Brasil 2025

Para quem gosta de Spoiler, essa notícia é para você: descobrimos quem ganhou o Masked Singer Brasil. de 2025. O anúncio oficial será no domingo, 31 de março, mas de acordo com informações do jornalista Leo Dias, a mascarado de Odete Roitman é o vencedor da edição.

Diego Martins é quem ganhou o Masked Singer

Quem ganhou o The Masked Singer Brasil foi o ator Diego Martins, fantasiado de Odete Roitman, como já era apontado por parte dos fãs do programa e também pelos jurados. Ao longo da atração Sabrina Sato, Tony Ramos e Tata Werneck chegaram a apostar no nome da artista.

A atriz Jeniffer Nascimento ficou em segundo lugar e estava fantasiada de Sol. O terceiro lugar no pódio foi do personagem Foguinho, interpretado no programa pelo ator ator Jonathan Azevedo.

A exibição da final do Masked será neste domingo, a partir das 13h55 (de Brasília).

Quem foi desmascarado?

1º desmascaradas foram Ruth e Raquel (de “Mulheres de Areia”) – as dançarinas Scheila Carvalho e Sheila Mello foram as primeiras eliminadas.

2ª eliminada Carminha (de “Avenida Brasil”) – a jornalista Sandra Annenberg foi desmascarada no segundo episódio.

3ª eliminada Dona Lurdes (de “Amor de Mãe”) – a atriz e humorista Cacau Protásio deixou a competição no terceiro episódio.

4º eliminado Bruno Mezenga (de “O Rei do Gado”) – o cantor Marcos Léo foi o quarto eliminado.

5º desmascarado foi Vlad (de “Vamp”) – o ator Carmo Dalla Vecchia foi desmascarado no quinto episódio.

6º eliminado Jesuíno (de “Cordel Encantado”) – o ator Paulo Lessa foi o sexto eliminado.

7ª eliminada Jade (de “O Clone”) – a jornalista Maria Beltrão deixou a competição no sétimo episódio.

8ª eliminados Catarina e Petruchio (de “O Cravo e a Rosa”) – a dupla sertaneja Maria Cecília & Rodolfo foi desmascarada no oitavo episódio.

9º desmascarado Nazaré Tedesco (de “Senhora do Destino”) – a atriz e humorista Nany People foi a nona eliminada.

10º Penha (de “Cheias de Charme”) – a jornalista Karine Alves deixou a competição no décimo episódio.

11º Tieta (da novela homônima) – a atriz Cláudia Ohana foi desmascarada na semifinal.

12º Juma Marruá (de “Pantanal”) – a atriz Giovana Cordeiro também foi eliminada na semifinal.

