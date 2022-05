Assista o trailer de trailer de Obi-Wan Kenobi, série de Star Wars

Nesta quarta-feira, 4 de maio, uma data importante para os fãs do universo de Star Wars, o trailer de Obi Wan Kenobi foi liberado pela Disney. A série chega em maio ao catálogo do streaming do Mickey Mouse. Assista ao vídeo e se prepara para o lançamento.

Trailer Obi Wan Kenobi em 2022

No trailer de Obi Wan Kenobi, o protagonista vivido por Ewan McGregor aparece em uma difícil batalha como o mal e em um dilema acerca de um possível novo padawan – Para quem não sabe, padawan é a forma que os jovens aprendizes de Jedi são chamados.

A trama da série se passará cerca de 10 anos após os acontecimentos de A Vingança dos Sith, volume da saga em que Anakin Skywalker finalmente se torna o temido Darth Vader.

Quando estreia Obi Wan Kenobi?

Obi Wan Kenobi vai estrear no dia 27 de maio de 2022 no Disney plus, uma sexta-feira. Antes, era previsto que a produção chegasse na plataforma alguns dias antes, em 25 de maio. Porém, no final de março, a Disney anunciou mudanças no cronograma.

A estreia da minissérie será dupla, ou seja, o primeiro e segundo episódios serão disponibilizados ao mesmo tempo. Depois, cada episódio será lançamento semanalmente, assim como acontece com outras produções de Star Wars do catálogo do streaming, como The Mandalorian.

Como assistir

Para ter acesso ao conteúdo, é necessário ser assinante do serviço. Há opções para ter acesso apenas ao Disney plus, como também combos em que o cliente acaba tendo acesso a outros streamings, como o Star plus ou a Globoplay.

Caso prefira o pacote mensal do Disney Plus, o valor será de R$ 27,90. Se optar pelo anual, pagará à vista R$ 279,90. Se escolher o plano mensal de Disney + Star, o valor é de R$ 45,90 e se optar por Globoplay + Disney, pagará R$ 43,90 ou 12x de R$ 37,90 no pacote anual.

Por que 4 de maio é Dia de Star Wars

O trailer Obi Wan Kenobi foi lançado hoje, 4 de maio, em comemoração ao dia de Star Wars. Essa data é importante para os fãs da franquia por conta de um trocadilho da língua inglesa. A frase “May the Force be with you” (Que a força esteja com você em português) usava na trama, foneticamente é parecida com “May the fourth”, que significa 4 de maio em inglês.

Por isso, fãs usam o trocadilho da data “May The Fourth Be With You” (Que 4 de maio esteja com você) para comemorar o conteúdo do universo criado por George Lucas na década de 1970.

Leia também

15 melhores filmes da Disney Plus para assistir agora