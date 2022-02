Sumaya de O Clone é filha de quem? Entenda a personagem

Em O Clone, Sumaya (Carolina Macieira) é amiga de Samira (Stephany Brito). Ela está inserida no núcleo muçulmano e sempre está na companhia de Jade (Giovanna Antonelli), Khadija (Carla Diaz) e Zoraide (Jandira Martini). Uma das dúvidas dos telespectadores é sobre de quem Sumaya de O Clone é filha, já que os pais da jovem nunca aparecem.

Sumaya de O Clone é filha de quem?

A novela não deixa claro de quem Sumaya é filha. O único grau de parentesco que é mostrado na trama é que ela é prima de Jade e Latiffa (Letícia Sabatella).

Muito amiga de Samira, ela e a jovem tem ideais parecidos. Assim como a filha de Mohamed (Antonio Calloni), Sumaya não ser se casar com um pretendente escolhido por Abdul (Sebastião Vasconcellos), tio de Said (Dalton Vigh), Mohamed e Nazira (Eliane Giardini).

O patriarca é extremamente conservador e defensor das tradições muçulmanas. Quando tenta casar Sumaya com um jovem escolhido por ele, a garota se revolta. Para se livrar do noivado, ela conta com ajuda de Jade, Zoraide Latiffa.

Quando Abdul traz o rapaz para conhecer Sumaya, ela finge ser uma pessoa que não liga para os costumes muçulmanos e até age de uma forma debochada com o pretendente e seus pais.

Conforme planejado, o jeito da amiga de Samira desagrada o rapaz, que deixa a casa de Abdul sem interesse de se tornar noivo dela. Assim, Sumaya não se casa em O Clone e segue sob os cuidados de sua família.

+ Como termina O Clone? Quem fica com quem no final da novela

Por onde anda a atriz?

Carolina Macieira abandonou a carreira de atriz e hoje trabalha como bióloga. Ela vive com sua família longe dos holofotes – a atriz é casada com o engenheiro Gabriel Barbosa e tem duas filhas, Luísa, de 10 anos, e Carolina, de 7.

Sua última aparição na televisão foi em 2015, quando foi convidada para participar de Malhação: Sonhos, devido a sua semelhança com a atriz Bruna Hamu. Ela interpretou a mãe da personagem nas cenas de flashback.

Macieira já havia ficado dez anos longe da televisão. Antes de Malhação, ela havia aparecido por último em América, nova escrita por Gloria Perez exibida em 2005. Ela viveu Maria Breteira, uma jovem que corria atrás dos peões famosos de Barretos.

Em entrevista ao Gshow em 2015, a atriz contou que decidiu se dedicar em tempo integral às filhas. “Isso exige tempo e atenção. Mas se acontecer de surgir algum papel, dá para conciliar. Gosto de participar do crescimento delas, dar comida, banho. Cada dia elas aprendem uma coisa nova”, disse.

