Tadeu é filho de quem em Pantanal 1990? Confissão foi no final

Nos atuais capítulos do remake da TV Globo, a paternidade de Tadeu permanece uma incógnita. Filó já afirmou, mas também negou que Zé Leôncio é o verdadeiro pai do rapaz e por isso não há nenhuma certeza sobre o assunto. Uma dúvida que tem tomado a cabeça do público no momento é: Tadeu é filho de quem em Pantanal 1990 e 2022? Na versão original do folhetim, uma grande revelação acontece nos últimos capítulos da trama. O mesmo é esperado para o remake.

Tadeu é filho de quem em Pantanal 1990?

Tadeu não é filho de José Leôncio na versão de 1990 de Pantanal. O verdadeiro pai do peão nunca é revelado por Filó na trama de Benedito Ruy Barbosa. Nas cenas da novela original, a ex-prostituta não conta para o filho ou Zé Leôncio se sabe quem é o pai do rapaz e resolveu se calar de propósito ou se por acaso não tem certeza de qual relação a engravidou. Se nada mudar entre as duas versões, o personagem do ator José Loreto irá descobrir a verdade na reta final do folhetim de 2022.

Para quem não lembra o que aconteceu na versão de 1990 da Manchete, Tadeu descobre que não é filho de Zé Leôncio quando escuta uma conversa entre a mãe e o fazendeiro na cozinha. Na época interpretado por Marcos Palmeira, o rapaz fica atrás da porta e Filó não faz ideia que o filho está escondido.

Durante o papo, Zé Leôncio afirma que sempre soube que Tadeu não era seu filho e a mãe do rapaz fica chocada. Ela pergunta o motivo que levou o fazendeiro a ficar calado sobre o assunto durante tantos anos e ele explica: “acho que no fundo eu queria que fosse meu filho mesmo”.

Os dois continuam conversando e Filó revela ter medo que Tadeu descubra a verdade. O rapaz se revolta e vai para a área em que ficam os peões da fazenda. Sozinho, ele chora e reclama: “bem que eu desconfiava. Me enganaram a vida inteira”. Em seguida, Tadeu decide ir embora de vez da casa do pai. Ele pega alguns de seus pertences, sobe em um cavalo, toca o berrante e vai embora.

Porém, Tadeu não vai longe. Logo ele topa com o velho do rio, que o para e tem uma séria conversa com o rapaz. A entidade frisa a importância da família e diz que nada disso tem relação com sangue ou DNA, apenas amor e carinho. Assim, Tadeu é convencido a retornar e faz as pazes com os pais.

Tadeu perde os direitos de filho de José Leôncio após revelação?

Depois que a verdade sobre Tadeu é filho de quem em Pantanal 1990 vem a tona, nada muda na relação do rapaz com o pai ou os irmãos. Tadeu continua sendo considerado como um dos herdeiros de José Leôncio e permanece na fazenda do pecuarista.

Para quem não sabe, o rapaz é quem herda a sela de prata de Joventino, pai de José Leôncio. Porém, não é ele que fica responsável pela administração das terras de Zé Leôncio depois que o fazendeiro morre. Após o rei do gado sofrer um infarto no último capítulo da novela, Jove assume os negócios da família e conta com Tadeu como seu braço direito.

Versão da trama no remake

Nada indica até o momento que o desfecho da trama sobre a paternidade de Tadeu será diferente na novela da TV Globo. Por enquanto, o autor Bruno Luperi tem repetido fielmente os acontecimentos do folhetim de 1990 e grandes mudanças não tem marcado os capítulos do remake.

Nos capítulos recentes da novela das 21h, Filó falou demais e revelou ao filho que ele não era herdeiro legítimo de Zé Leôncio, porém, minutos depois ela voltou atrás e desmentiu tudo o que disse. Para quem não lembra, esta cena também aconteceu em 1990 e não é nenhuma invenção da versão de 2022.

Nas cenas da Manchete, Filó diz a verdade, mas depois volta a mentir para o filho. A mulher só para de enganá-lo sobre a paternidade quando ele escuta escondido a conversa dos pais sobre o assunto.

Tadeu colocou a mãe na parede em momento do remake. Reveja cena do capítulo em que Filó fala a verdade, mas logo volta atrás:

Agora que você leu sobre Tadeu é filho de quem em pantanal 1990, veja também

Tadeu morre em Pantanal? Peão tem final surpreendente

Com quem Guta termina em Pantanal de 1990?