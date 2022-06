Joventino ganha a sela de prata? Irmãos ignoram pai e fazem acordo

Disposto a quase tudo para conseguir uma das peças mais importantes da herança de seu pai, Joventino ganha a sela de prata ou sai de mão abanando da disputa? O rapaz quer a todo custo a sela que pertenceu ao avô Joventino. Irma até sugeriu que Zé Leôncio a desse de presente de aniversário ao rapaz, mas o fazendeiro arranjou uma ideia melhor: uma competição entre os filhos. Quem será o melhor entre eles? O final da disputa foi inesperado na versão de 1990.

Joventino ganha a sela de prata na novela Pantanal?

Joventino não ganha a sela de prata na novela Pantanal. No desfecho da briga entre irmãos na versão de 1990, Zé Lucas e Jove desistem da disputa e cedem a sela para Tadeu. Se o mesmo acontecer no remake de 2022 da TV Globo, o momento marcará cenas da reta final do folhetim, prevista para meados de outubro.

Nas cenas que foram ao ar na Manchete em 1990, Tadeu ganhou o aval dos irmãos para ficar com a sela. Zé Lucas e Jove consideraram que o rapaz merecia ficar com o prêmio e então cederam o presente. Tadeu pega a sela e logo em seguida sai para a lida. Quando José Leôncio descobre que o rapaz saiu montado na sela de prata sem sua permissão, fica aborrecido.

O caçula e primogênito de Zé Leôncio conversam com o pai e contam sobre a decisão de cederem o prêmio para o irmão do meio. Além disso, os dois justificam que pelas grandes habilidades de peão de Tadeu, ele ganharia a competição de qualquer jeito. O fazendeiro não gosta muito da ideia de início e justifica que seria melhor para a auto estima de Tadeu que ele ganhasse a sela por mérito.

“Ô pai, não fica zangado com o Tadeu não”, diz Zé Lucas sobre a decisão. “Não vou ficar zangado não, eu acho até bonito. Assim que gosto de ver meus filhos”, parabeniza Zé Leôncio ao aceitar as justificativas dos filhos. “Acho que o avô de vocês ia gostar de saber que a sela ficou com ele”, completa o fazendeiro.

Mais tarde, quando Tadeu retorna para casa, recebe a notícia de que ganhou a sela de prata com a aprovação de seu pai. Primeiro, o rapaz acredita que levará uma bronca por ter usado a sela sem pedir, mas depois fica emocionado ao ouvir as palavras do pai.

Antes de reconhecer o mérito de Tadeu e ceder prêmio, Jove não gosta nada da disputa pela sela:

Com sela, Tadeu encontra avô pela primeira vez no final da novela

Após Tadeu ser quem ganha a sela de prata na novela Pantanal, ele ainda fica frustrado por ser o único que não vê Joventino, o velho do rio. Entre os filhos de José Leôncio, ele é o que demora mais tempo para conseguir ficar cara a cara com o avô. Porém, ele finalmente consegue o que queria perto do desfecho do folhetim.

Na trama original, durante a reta final de Pantanal, Tadeu escuta uma conversa entre José Leôncio e Filó e descobre que não é filho biológico do rei do gado. O peão fica revoltado e então resolve fugir, mas no meio do caminho esbarra com o velho do rio. O primeiro encontro da dupla acontece e Joventino deixa claro que considera Tadeu seu neto tanto quanto os filhos de sangue de Zé Leôncio.

O rapaz é convencido a voltar para casa e se acerta com os pais. Apesar de não compartilhar o DNA de José Leôncio, Tadeu afirma que o fazendeiro foi o único pai que conheceu durante toda a sua vida e o abraça para selar as pazes.

Zé Leôncio também tem encontro com Joventino

Zé Leôncio é outro personagem que demora até ficar cara a cara com o velho do rio. O reencontro de pai e filho acontece apenas no último capítulo da novela Pantanal, após a morte de José Leôncio. O fazendeiro tem um infarto após seu casamento com Filó e não sobrevive. Ao deixar o mundo dos vivos, o rei do gado encontra o pai na beira do rio.

Após uma conversa entre os dois, Joventino diz que está cansado e deixa seu manto e chapéu para o filho. Assim, José Leôncio assume o lugar do pai e se torna o novo velho do rio.

É bom lembrar que todos os acontecimentos citados até então são baseados na versão original da novela. Por enquanto não há informações de que o autor Bruno Luperi mudará os acontecimentos do remake.

