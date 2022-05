Um homem de pulso firme, José Leôncio trabalhou a vida inteira para construir o império que começou ao lado de pai ainda na juventude. José Leôncio morre na novela Pantanal ou deixa seus negócios para os filhos e vai aproveitar a aposentadoria ao lado de Filó? Se versão original da novela da Manchete for repetida no remake, final do personagem será emocionante.

José Leôncio morre na novela Pantanal e se reencontra com o pai

José Leôncio morre no final da novela Pantanal. O personagem sofre um infarto pouco depois do casamento com Filó e morre em uma poltrona na sala da fazenda. O corpo é encontrado por Filó, que foi atrás do amado por não encontrá-lo na cama pela manhã.

A mulher se desespera quando percebe que José Leôncio morreu na novela Pantanal e começa a gritar. O barulho chama a atenção da família e todos partem para a sala. José Lucas de Nada, Tadeu e Jove tentam ajudar o pai, mas já é tarde demais.

“O que aconteceu Filó?”, quer saber José Lucas. “O pai de vocês foi embora”, responde a mulher aos prantos. O desespero toma conta de todos, que começam chorar.

Na cena seguinte ao que José Leôncio morre na novela Pantanal, o fazendeiro aparece ao lado do velho do rio. Pela primeira vez os dois se encontram cara a cara e Zé reconhece que a entidade é seu pai Joventino, que sumiu anos atrás.

Os dois conversam sobre o que aconteceu com Joventino e o velho do rio diz que está cansado e é hora de partir. Porém, o guardião alerta que ainda é necessário que alguém fique para proteger a família de José Leôncio, como ele mesmo fez durante anos.

Assim, o velho do rio desaparece e José Leôncio herda as roupas, o cajado e demais itens da entidade e assume seu lugar. Em seguida, o personagem é se transforma em sucuri e parte para o rio.

Sucessão

Além da sucessão de José Leôncio como novo velho do rio, depois que morre na novela Pantanal, os filhos do fazendeiro assumem o seu lugar no mundo dos vivos.

Jove fica responsável por cuidar dos negócios do pai, continua morando no pantanal, mas faz viagens de vez em quando para manter tudo em ordem. Ele conta com a ajuda de Tadeu, que vira seu braço direito, e José Lucas de Nada.

E como fica Filó?

Filó fica sozinha no final da novela Pantanal, ela não se casa novamente depois que José Leôncio morre. A mulher há pouco havia se tornado esposa do personagem, porém, logo acabou como viúva. É também nos capítulos finais do folhetim que a dupla sobe ao altar e Filó se torna oficialmente esposa de José Leôncio.

A cerimônia acontece na fazenda dos Leôncio e é tripla. Além de Filó e José Leôncio, também se casam Tadeu e Zefa e Guta e Marcelo.

Na última cena da novela Pantanal, Filó vê de longe que seus netos conversam com alguém, mas não consegue visualizar quem. As crianças passeiam ao lado do velho do rio, que agora é José Leôncio, mas o guardião não aparece para Filó.

Quantos capítulos tem Pantanal?

A versão original de Pantanal contou com 208 capítulos no total. O remake terá menos episódios e deve entregar cerca de 170 em 2022, segunda a Folha de São Paulo. José Leôncio morre na novela Pantanal apenas no último capítulo, então ainda vai demorar para o momento passar nas telinhas. É esperado que o folhetim fique no ar até o mês de outubro, quando é previsto a estreia de Travessia.

A substituta de Pantanal será escrita por Gloria Perez, autora de O Clone (2001 – 2002), América (2005), Caminho das Índias (2009), Salve Jorge (2013), A Força do Querer (2017), entre outras. Até o momento é esperado que a obra seja protagonizada por Romulo Estrela. As gravações não começaram e o projeto ainda está em processo de testes para a definição do elenco.

Quem foi José Leôncio em 1990?

Na versão da Manchete, José Leôncio foi interpretado pelos atores Paulo Gorgulho e Claudio Marzo. Paulo tinha 31 anos na época e viveu o personagem na primeira fase, enquanto ainda era jovem e conhecia Madeleine em viagem ao Rio de Janeiro.

Depois, o papel foi para Claudio Marzo na segunda fase. Aos 50 anos de idade, Claudio viveu José Leôncio mais velho, além de Joventino na primeira fase e também o velho do rio em ambas as partes. Gorgulho também ganhou mais de um papel e viveu José Lucas de Nada.

Paulo está hoje com 62 anos de idade e continua na ativa. O ator fez uma participação especial no começo do remake da TV Globo e interpretou o peão Ceci. Seus trabalhos mais recentes foram Segunda Chamada (2019 – 2021), A Vida Secreta dos Casais (2017 – 2019) e Jesus (2018).

Já Claudio Marzo faleceu em 2015, aos 74 anos de idade. O veterano foi vítima de problemas respiratórios. O último trabalho do ator foi o filme Casa da Mãe Joana, em 2008.

