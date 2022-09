Tela Quente hoje exibe o drama ‘A Cinco Passos De Você’ (26/09)

A Tela Quente hoje, segunda-feira, dia 26/09/22, vai exibir o filme “A Cinco Passos De Você”, depois da novela Pantanal, às 22 horas e 35 minutos (horário de Brasília). O longa traz a história comovente de um casal portadores de fibrose cística e que não pode se aproximar.

Veja a sinopse do filme de 2019 e entenda a mensagem do longa da Tela Quente hoje.

Qual o filme da Tela Quente hoje?

Prepare os lencinhos que a Globo vai exibir na Tela Quente hoje o filme “A Cinco Passos De Você”. Este é um romance adolescente comum, exceto que todos os personagens principais sofrem de uma doença genética comum e com risco de vida chamada fibrose cística.

A protagonista Stella (Haley Lu Richardson) é otimista, organizada e tão relacionável que muitas vezes esqueci que ela tinha fibrose cística. Ela mora em um hospital 24 horas por dia, 7 dias por semana, ao lado de seu melhor amigo Poe (Moisés Arias), que também tem fibrose cística.

Quando outro paciente com fibrose cística, Will (Cole Sprouse), se muda para o hospital, Stella tenta evitá-lo após o primeiro encontro, porque ele parece o tipo de pessoa “eu não me importo” para Stella, e ela é o oposto. Stella aprecia cada respiração, enquanto Will mal pode esperar pela última.

Então, não, não foi amor à primeira vista, mas os opostos se atraem. Conforme o tempo passa e eles começam a se entender, eles começam a se apaixonar rapidamente.

Tragicamente, Will e Stella nunca podem se beijar, abraçar ou mesmo dar as mãos. É extremamente perigoso para os pacientes com fibrose cística se tocarem, pois eles podem acabar pegando as bactérias um do outro, então Stella e Will precisam ficar pelo menos um metro e meio de distância o tempo todo. Foi difícil assistir em alguns pontos do filme porque qualquer um poderia dizer que Stella e Will estão loucamente apaixonados, e é tão doloroso que eles não podem se tocar.

Apesar de não poder tocar, Stella é capaz de ensinar Will como aproveitar a vida e se livrar de sua personalidade “eu não me importo”.

Assista o trailer do filme da Tela Quente hoje

Qual é a mensagem do filme A Cinco Passos de Você?

A mensage mais ampla do filme mostra a importância da conexão e do contato humano com quem você ama. Todos os personagens principais são impossíveis de não se apaixonar. Eles são pessoas tão peculiares e incríveis, cada um com suas próprias falhas e pontos fortes.

O filme se propõe a espalhar a conscientização sobre a fibrose cística e as pessoas que a têm. Realmente mostra como os pacientes com fibrose cística são seres humanos normais que fazem coisas normais e sua doença não os define como pessoa.

“Five Feet Apart” é mais do que apenas uma história de amor entre Stella e Will. Tem uma mensagem verdadeiramente poderosa que todos deveriam tirar deste filme brilhante: viva a vida ao máximo, porque você nunca sabe o que pode acontecer amanhã.

