Tela Quente hoje exibe O Rei Leão de 2019, após estreia da novela

O filme arrecadou mais de US$ 1,6 bilhão mundialmente, tornando-se a segunda maior bilheteria de 2019

A Tela Quente hoje, segunda-feira, dia 10/10/22, vai exibir o filme “O Rei Leão”, versão de 2019 do clássico da Disney. O longa começa depois da estreia novela Travessia, às 22 horas e 35 minutos (horário de Brasília).

Qual o filme da Tela Quente hoje?

Prepare os lencinhos que a Globo vai exibir na Tela Quente hoje o filme “O Rei Leão”.

O filme conta a história de ‘Simba’, um filhote de leão que é o herdeiro do trono.

Simba tem que passar por muitos desafios na busca de seu destino como o rei do Grande Círculo da Vida após o assassinato de seu pai por seu tio paterno.

Apesar de ter sido feito para crianças, todos ainda podem curtir esse filme cheio de amor, traição, perdão e muita aventura.

O filme tem tanta bondade; desde a história cativante até a música incrível e as lições de vida muito importantes .

Na África, o filhote de leão Simba é o orgulho e a alegria de seus pais, o rei Mufasa e a rainha Sarabi. Mufasa prepara Simba para ser o próximo rei da selva. No entanto, o ingênuo Simba acredita em seu invejoso tio Scar, que quer matar Mufasa e Simba para se tornar o próximo rei. Ele atrai Simba e sua amiga Nala para irem a um lugar proibido e são atacados por hienas, mas são resgatados por Mufasa.

Então Scar trama outro esquema para matar Mufasa e Simba, mas o filhote escapa vivo e deixa o reino acreditando que ele foi o responsável pela morte de seu pai. Agora Scar se torna o rei apoiado pelas hienas do mal enquanto Simba cresce em uma terra distante. Algum tempo depois, Nala conhece Simba e conta que o reino se tornou um terreno baldio assustador. O que Simba vai fazer?

Assista o trailer do filme da Tela Quente hoje

O Rei Leão | Trailer 2019| Oficial Disney PT “Vejam o novo trailer para o “”O Rei Leão “”. Nos cinemas em julho 2019. Sabe mais sobre os nossos filmes em http://filmes.disney.pt/ Segue-nos também no Facebook em https://www.facebook.com/DisneyPortugal/”

Frases do Rei Leão

1. “Simba, deixe-me contar uma coisa que meu pai me disse. Olhe para as estrelas. Os grandes reis do passado olham para nós daquelas estrelas.” -Mufasa

2. “Ei, tio Scar, quando eu for rei, o que isso fará de você?” – Simba

3. “E assim estamos todos conectados no grande círculo da vida.” – Mufasa

4. “Hakuna Matata”.- Pumba

5. “Olha, Simba: Tudo que a luz toca é nosso reino. O tempo de um rei como governante sobe e desce como o sol. Um dia Simba, o sol vai se pôr no meu tempo aqui e vai nascer com você como o novo rei.” – Mufasa

6. “Tudo o que você vê – existe junto em um equilíbrio delicado. Enquanto outros procuram o que podem receber, um verdadeiro rei procura o que pode dar.” – Mufasa

7. “O passado pode doer, mas você pode fugir ou aprender com ele”

