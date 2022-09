Sessão da Tarde desta semana: filmes de 26 a 30 de setembro

A Sessão da Tarde desta semana de 26 a 30 de setembro reserva algumas comédias para o público, como Click, que irá fechar a semana, o nacional Crô em Família, entre outros. Uma novidade vai anteceder a programação de filmes da tarde da Globo, nesta semana haverá dobradinha dos primeiros capítulos de Chocolate com Pimenta e os últimos de O Cravo e a Rosa, porém, não será realizada mudança no horário e a Sessão da Tarde continuará às 15h3o.

No entanto, não haverá exibição da Sessão da Tarde todos os dias nesta semana, por conta de uma partida de futebol.

+Veja como descobrir qual filme passou na Sessão da Tarde quando você nasceu

Segunda-feira, 26 de setembro – Falando Grego abre a Sessão da Tarde desta semana

O primeiro filme da Sessão da Tarde desta semana será a comédia romântica Falando Grego. O longa de 2009 é protagonizado por Nia Vardalos, que também é a estrela da duologia Casamento Grego (2002 – 2016) – que apesar do nome parecido, não tem relação com Falando Grego.

Na trama do filme de segunda-feira da Sessão da Tarde desta semana, Nia interpreta Georgia, uma mulher frustrada profissionalmente. Ela é americana de origem grega e trabalha como guia turística na Grécia. Ela está cansada da penca de turistas que conhece diariamente, até que esbarra no divertido Irv Gordon, que muda sua forma de enxergar a vida.

+ Tela Quente às 23h05: o longa que abre a Sessão da Tarde desta semana não será o único filme exibido na TV Globo na segunda-feira. Na Tela-Quente, o público poderá acompanhar o romance A Cinco Passos de Você. Estrelado por Haley Lu Richardson e Cole Sprouse, a trama segue a história de dois adolescente que sofrem de fibrose cística.

Assista o trailer dublado de Falando Grego:

+15 Filmes de Romance para assistir

Terça-feira, 27 de setembro, não tem Sessão da Tarde

Na terça-feira, a Sessão da Tarde não será exibida, segundo a programação oficial do canal. O motivo será a partida de futebol entre a seleção masculina brasileira e a Tunísia, que ocorrerá no Estádio Parque dos Príncipes, em Paris. Este será o último amistoso da seleção antes da Copa do Mundo do Catar, que começa em novembro.

O penúltimo amistoso da seleção brasileira foi contra Gana, na última sexta-feira (23). O time de Tite derrotou Gana por 3 x 0. Neste dia, a Sessão da Tarde também ficou de fora da grade da TV Globo.

Quarta-feira, 27 de setembro – Quando Em Roma

Na quarta-feira, a Sessão da tarde desta semana traz outra comédia romântica: Quando em Roma. Estrelado por Kristen Bell e o galã Josh Duhamel, o filme é de 2010 e tem Mark Steven Johnson na direção.

Na história de Quando em Roma, o público segue a jornada de Beth. Ela é bem sucedida no campo do trabalho, mas se pode dizer o mesmo sobre sua vida amorosa. Certo dia, ela viaja até Roma para o casamento da irmã e Fontada D’Amore após um momento de bebedeira.

Ela não faz um pedido como muito que visitam a fonte e invés disso rouba algumas moedas jogadas lá por turistas. O problema é que a partir daí ela começa a ser perseguida por homens supostamente apaixonados.

Assista o trailer do filme de quarta-feira da Sessão da Tarde desta semana:

Quinta-feira, 28 de setembro é dia de Crô em Família

Na Sessão da Tarde desta semana, a quinta-feira será dia de assistir a comédia nacional Crô em Família. O longa é estrelado por Marcelo Serrado. Na história, o personagem Crô está famoso e é dono da sua própria escola de etiqueta.

Porém, apesar de ter conquistado muito, ele está sozinho e sem família. Carente por afeto, ele acaba vítima de supostos parentes, que agem de forma desonesta. Por isso, Crô resolve embarcar em uma aventura para descobrir o paradeiro de sua verdadeira família.

Confira o trailer do filme:

Sexta-feira, 30 de setembro – Click

A Sessão da Tarde desta semana será encerrada por Click, uma das comédias favoritas do público do ator norte-americano Adam Sandler e já exibida várias vezes nas telinhas da TV Globo. Além de Sandler, o filme também tem outros grandes nomes do cinema, como Christopher Walken, Kate Beckinsale, Henry Winkler, Sean Astin, entre outros.

Na história do filme, Michael trabalha em um escritório de arquitetura e tem dificuldade de ver a família com a grande carga de trabalho que recebe. Mas ele batalha para concluir seus projetos com precisão, pois busca a vaga de sócio da empresa.

Certo dia, ele vai até uma loja de departamentos atrás de um controle universal e acaba com uma aparelho nada convencional. Michael percebe que a partir daí, ele consegue pular momentos de sua vida, fazer pausar, retornar para certos momentos e fazer o que bem entender. Ele começa a viver as mil maravilhas, sem perceber que está pulando o melhores momentos de sua vida em família.

+De comédia a drama: 14 filmes de Adam Sandler na Netflix

Leia também

Nova novela das 9: quando estreia Travessia e elenco