Tela Quente hoje exibe o filme Correndo Contra O Tempo

A Tela Quente hoje, segunda-feira, dia 07/11/22, vai exibir o filme Correndo Contra O Tempo, de 2019. O longa começa depois da novela Travessia, às 22 horas e 50 minutos (horário de Brasília).

Depois que a família de um homem morre no que parece ser um assassinato, ele recebe um telefonema de um dos mortos, sua sobrinha. É fantasma ou se ele está ficando louco? Ele descobrirá que não está.

Qual o filme da Tela Quente hoje?

Dia de ação na Tela Quente hoje com “Correndo Contra O Tempo". O filme é estrelado por David Oyelowo como um detetive de homicídios chamado Jack, que recebe uma misteriosa ligação de sua sobrinha Ashley ( Storm Reid ) e ele a descobre morta no que parece ser um assassinato-suicídio.

No longa, Jack é um tio que dá muito apoio a Ashley, e está sempre presente quando ela liga. Ele desempenha um grande papel em sua vida devido a sua mãe estar muito ocupada e seu pai vivendo um estilo de vida de gângster. Um dia ele (Jack) recebe uma ligação frenética de Ashley que é interrompida. Quando Jack chega na casa de Ashley e encontra toda a família morta. Mais tarde, ele começa a receber ligações de Ashley, que está ligando do passado.

Sim, ele logo descobre que pode se comunicar com sua sobrinha morta no passado através do celular que ele comprou para emergências, e juntos eles tentam impedir o crime antes que ele aconteça. Também é estrelado por Brian Tyree Henry como o pai de Ashley, Garret, e Alfred Molina como Howard Keleshian, o chefe de Jack.

Mas Correndo Contra O Tempo é baseado em alguma coisa? O filme tem um enredo que é único e familiar, mas não é uma história verdadeira.

Assista o trailer do filme da Tela Quente hoje

