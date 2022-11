Sessão da Tarde da semana: filmes de 7 e 11 de novembro de 2022

Filmes vão ao ar logo após a reprise de Chocolate com Pimenta

A Sessão da Tarde desta semana exibe filmes de comédia, romance e aventura para toda a família. Os longas-metragens vão ao ar de segunda a sexta, após a exibição da edição especial de Chocolate com Pimenta. Confira a programação completa.

Segunda-feira, 7 de novembro - Jornada da Vida (2018) - Sessão da Tarde da semana

A programação começa com a exibição do filme Jornada da Vida, na segunda-feira. O longa se passa em um vilarejo o norte do Senegal e conta a história de Yao, um garoto que sonha em conhecer seu grande ídolo, Seydou Tall, um famoso ator francês. Quando o artista retorna ao seu país de origem, o menino foge e percorre 87 km sozinho até a capital senegalesa, comovendo seu ídolo, que o ajuda a retornar para casa e reencontra suas origens.

Título Original: Yao

Elenco: Alibeta; Fatoumata Diawara; Ismaël Charles Amine Saleh; Lionel Louis Basse; Mame Fatou Ndoye; Omar Sy

Direção: Philippe Godeau

Nacionalidade: Francesa

Horário: 15h30, horário de Brasília

Terça-feira, 8 de novembro - De Repente 30 (2004)

Um dos maiores clássicos de comédia dos anos 2000 está de volta na Sessão da Tarde da semana. Na terça, será exibido De Repente 30 que conta a história de uma menina que é maltratada pelos colegas durante sua festa de 13 anos. Cansada de ser infeliz, ela pede para ter 30 anos e seu desejo se realiza - no dia seguinte, ela acorda como uma poderosa editora de revista de moda em Nova York, mas se decepciona com a mulher que se tornou. Ela também tenta reconquistar um antigo amor de infância, que deixou para trás ao longo dos anos.

Título Original: 13 Going on 30

Elenco: Jennifer Garner, Mark Ruffalo, Judy Greer, Andy Serkis, Kathy Baker, Samuel Ball

Direção: Gary Winick

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30, horário de Brasília

Quarta-feira, 9 de novembro - Uma Questão de Fé (2014) - Sessão da Tarde da semana

Em Uma Questão de Fé, três famílias são unidas por terríveis tragédias que atingem suas vidas. Elas se unem para dar suporte emocional uns aos outros e para superar o ocorrido, buscam através da fé uma forma de seguirem suas vidas e aceitar seus destinos.

Título Original: A Question Of Faith

Elenco: Jordan Trovillion. Personagem: Rachel Whitaker ; Jay Pickett. Personagem: Stephen Whitaker; Harry Anderson. Personagem: Professor Kaman

Direção: Kevan Otto

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30, horário de Brasília

Quinta-feira, 10 de novembro - Depois da Terra (2013)

Em Depois da Terra, Kitai e Cypher, pai e filho, embarcam juntos para uma missão, até que eles são atingidos por uma chuva de asteroides que os obriga a pousar na Terra. O planeta está inabitado há 1.000 anos não é habitada por humanos e abriga muitos perigos, Para conseguir voltar para casa e salvar a vida de seu pai, que ficou gravemente ferido, Kitai precisa enfrentar as adversidades do local para encontrar o sinalizador.

Título Original: After Earth

Elenco: Kristofer Hivju, Zoe Kravitz, Glenn Morshower, Sophie Okonedo, Will Smith, Jaden Smith

Direção: M. Night Shyamalan

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30, horário de Brasília



Tela Quente - Correndo Contra o Tempo (2019)

Além da Sessão da Tarde da semana, a Globo também exibe filmes em outros horários. Na segunda-feira, 7 de novembro, o longa Correndo Contra O Tempo será a atração da Tela Quente.

No filme, a sobrinha do detetive Jack é assassinada e, dias após, ele recebe uma ligação da menina. Confuso, ele então percebe que está no futuro e recebe a missão de correr contra o tempo para tentar impedir o crime que tira a vida da garota.

Título Original: Don't Let Go

Elenco: Brian Tyree Henry; David Oyelowo; Mykelti Williamson; Storm Reid

Direção: Jacob Estes

Nacionalidade: Americana

Horário: 22h25, horário de Brasília