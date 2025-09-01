Tela Quente hoje exibe A Baleia, filme indicado ao Oscar

O filme vai ser exibido logo após Estrela da Casa

A Tela Quente de hoje, segunda-feira, dia 1, vai apresentar “A Baleia”, filme que deu o Oscar de Melhor Ator a Brendan Fraser. A exibição vai começar depois de Estrela de Casa, às 23h20 (horário de Brasília).

Qual o filme da Tela Quente hoje na Globo?

A Globo vai exibir na Tela Quente A Baleia, um drama de 2022 que foi elogiado pela crítica. O filme conta a história de um homem obeso e solitário que busca se reconectar com a filha adolescente em uma última chance de redenção.

Brendan Fraser ganhou um Oscar por seu primeiro papel principal em um grande filme em 12 anos, em A Baleia. O drama intenso permitiu que a estrela de Múmia e George, o Rei da Selva, mostrasse um novo lado de seus talentos.

Fraser emergiu como uma grande estrela do cinema interpretando George, o Rei da Floresta, em 1997, e depois como o galã Rick O’Connell na trilogia de ação de sucesso A Múmia, de 1999 a 2008.

Ele assumiu outros papéis dramáticos em Gods and Monsters, The Quiet American e Crash, bem como papéis de fantasia em Bedazzled e Journey to the Center of the Earth.

Mas seu trabalho no cinema desacelerou a partir do final dos anos 2000, em meio a anos de lesões sofridas durante a realização de acrobacias, que resultaram em operações na coluna, no joelho e nas cordas vocais.

E após o fim de seu casamento, houve uma batalha judicial sobre o pagamento de pensão alimentícia, enquanto ele também fez uma acusação de agressão sexual contra uma figura importante de Hollywood.

