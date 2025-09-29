Tela Quente hoje exibe o filme Spiritwalker – Identidade Perdida

A Tela Quente de hoje, segunda-feira, dia 29 de setembro, vai apresentar o filme coreano Spiritwalker – Identidade Perdida. A exibição do filme vai começar depois de Estrela de Casa, às 23h (horário de Brasília).

No coreano Spiritwalker, filme de 2020, o agente Kang I-an (Yoon Kye-sang) tem um grande problema: ele recuperou a consciência na cena de um acidente de carro, no corpo de outra pessoa. O rosto que ele vê no reflexo da janela do carro não é o seu. Como isso pode ser possível? E por que uma equipe especial da polícia o persegue, junto com o que parece ser uma gangue de criminosos? Pior ainda, algumas horas depois, ele acorda no corpo de outra pessoa. No thriller coreano selvagem e cheio de ação Spiritwalker , Kang I-an oscila de identidade em identidade, diante do desafio de descobrir o que diabos está acontecendo, mesmo quando ele – e seus perseguidores – começam a perceber que I-an pode ser qualquer um deles.

Se ele conseguir se conectar com sua namorada, Moon Jin-ah (Lim Ji-yeon), e convencê-la de que ele é, na verdade, I-an no corpo de um estranho, ele pode obter algumas respostas. Mas, enquanto isso, ele precisa da ajuda do traficante de rua Haengryeo (Park Ji-hwan) enquanto correm pela Coreia do Sul tentando descobrir o que está acontecendo. As pistas apontam para uma grande conspiração, então não é de se espantar que o Diretor Park (Park Yong-woo) tenha mandado sua equipe atravessar obstáculos para encontrar I-an, mas a máfia também está no seu encalço!