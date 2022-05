Tela Quente hoje vai exibir o filme ‘Maze Runner: A Cura Mortal’

A Tela Quente de hoje, segunda-feira, dia 9/05/22, vai exibir o filme “Maze Runner: A Cura Mortal”, depois da novela Pantanal, às 22 horas e 35 minutos (horário de Brasília). Thomas e seus amigos planejam libertar Minho, capturado pela C.R.U.E.L.. Para concluir a missão, eles precisam invadir a sede da organização.

Qual o filme da Tela Quente hoje?

A Globo vai exibir na Tela Quente hoje o filme “Maze Runner: A Cura Mortal”. No final épico de The Maze Runner Saga, Thomas lidera seu grupo de Gladers fugitivos em sua missão final e mais perigosa até agora. Para salvar seus amigos, eles devem invadir a lendária última cidade, um labirinto controlado pelo WCKD que pode se tornar o labirinto mais mortal de todos. Qualquer um que conseguir sair vivo terá as respostas para as perguntas que os Gladers têm feito desde que chegaram ao labirinto. Será que Thomas e a tripulação conseguirão sair vivos? Ou Ava Paige conseguirá o que quer?

Mais informações sobre o filme

Maze Runner: A Cura Mortal

Título Original: Maze Runner: The Death Cure

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2018

Diretor: Wes Ball

Elenco: Thomas Brodie-Sangster, Kaya Scodelario, Dylan O’brien, Ki Hong Lee, Will Poulter, Rosa Salazar

Classe: Ação

Assista o trailer do filme da Tela Quente hoje

Filmes da Globo – 10/05/2022

Sessão da Tarde

O Que Te Faz Mais Forte

Título Original: Stronger

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2017

Diretor: David Gordon Green

Elenco: Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany, Miranda Richardson, Clancy Brown

Classe: Drama

Enquanto esperava seu grande amor finalizar a participação na maratona de

Boston, Jeff foi atingido por uma das bombas do atentado e perdeu as duas

pernas.

Corujão I

Pecado Original

Título Original: Original Sin

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2001

Diretor: Michael Cristofer

Elenco: Antonio Banderas, Angelina Jolie, Thomas Jane

Classe: Drama, romance

Luis é um rico e solitário comerciante, que acerta os detalhes de seu casamento com uma mulher conheceu por foto. Ele começa a perceber que ela é uma impostora.

