Tem jogo na Globo hoje, domingo? Confira a programação (19/12)

Emissora vai transmitir em todo o Brasil a final do torneio amador feminino ao vivo pela manhã

Qual jogo vai passar na Globo hoje? A final do Brasil Ladies Cup, torneio amador feminino, será transmitida neste domingo, 19 de dezembro de 2021, dentro do programa Esporte Espetacular, a partir das 10h. Confira qual é o jogo que vai passar na Globo em seu estado hoje e veja como assistir.

Tem jogo para passar na Globo hoje?

A Globo vai exibir hoje, domingo em 19 de dezembro, a grande final entre Santos e São Paulo no Brasil Ladies Cup, competição de futebol feminino amadora, a partir das 10h, horário de Brasília. A partida vai passar em todo o Brasil dentro do programa Esporte Espetacular. A disputa vale o título da primeira edição.

Mesmo com o fim do Brasileirão e de torneios nacionais, a Globo continua buscando partidas para passar aos seus telespectadores que amam assistir o esporte mais querido do país em todos os estados.

Na Rede Globo, em todo o Brasil, a narração será de Cleber Machado, com comentários de Ana Thaís Matos e Caio Ribeiro.

Já no SporTV 2, a narração é de Renata Silveira e comentários de Renata Mendonça e Sérgio Xavier.

Santos x São Paulo – Allianz Parque, São Paulo, às 10h – TV Globo, Globo Play, SporTV 2 e Premiere

Programação da Globo hoje – Domingo, 19/12/2021

Confira toda a programação da Rede Globo neste domingo e saiba quando vai começar o futebol ao vivo não perder nenhum lance.. Lembrando que a programação pode sofrer alterações de acordo com cada estado.

06:00 Santa Missa

06:50 Programação local

07:20 Pequenas Empresas & Grande Negócios

08:05 Globo Rural

09:25 Auto Esporte

10:00 Esporte Espetacular

12:45 Temperatura Máxima – Os Pinguins de Madagascar

14:20 Especial Juntos A Mágia Acontece

15:00 Zig Zag Arena

16:20 Campeões de Bilheteria – Piratas do Caribe – A Vingança de Salazar

18:05 Domingão com Huck

20:30 Fantástico

23:35 Domingo Maior – A Sacada

01:05 Cinemaço – Salt

Quanto ganha o campeão da Copa do Brasil?