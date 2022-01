Tem jogo na Globo hoje? Programação de quarta-feira (05/01)

Com o início de 2022, torcedores aguardam ansiosamente pela nova jornada de futebol, onde os Campeonatos Estaduais são os próximos desafios na temporada, com a preparação das equipes em todo vapor. Qual jogo vai passar na programação da Globo hoje? Confira o calendário da emissora desta quarta-feira, 5 de janeiro de 2022.

Jogo na Globo hoje – programação

Hoje, quarta-feira em 5 de janeiro de 2022, não vai passar nenhum jogo de futebol na Globo. Isso porque a nova temporada ainda não começou, mas já tem data marcada para retornar para as telas da emissora. Os Estaduais estão no calendário do futebol brasileiro em janeiro, com início previsto para o final de janeiro, entre os dias 20 até 28.

Além disso, em 2022 o canal também planeja transmitir o Brasileirão, Eliminatórias, Copa do Brasil e a Copa do Mundo no Catar, com uma cobertura completa dos confrontos e principalmente da Seleção Brasileira.

Porém, é preciso ficar atento já que as concorrentes na TV aberta buscam em todo o momento os direitos de transmissão das competições, o que pode alterar completamente a grade da programação do canal.

Programação da TV Globo – 05/01/2022

Sem jogo hoje, saiba qual é a programação da Rede Globo nesta quarta-feira tanto no horário da tarde como a noite. Lembrando que a grade pode sofrer alterações de acordo com cada estado do país

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro com Fátima Bernardes

12:00 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:40 O Cravo e a Rosa

15:15 Sessão da Tarde – A Fabulosa Gilly Hopkins

16:45 Vale A Pena Ver De Novo – O Clone

17:55 Malhação – Sonhos

18:25 Nos Tempos de Imperador

19:10 Jornal Praça

19:40 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:30 Um lugar ao Sol

22:20 Festival Ano Novo – Meu Ex é um Espião

00:20 Jornal da Globo

01:05 Vai Que Cola

01:50 Corujão I – O Filho Eterno

Todos os jogos de hoje, quarta-feira, e onde assistir ao vivo