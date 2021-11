Temperatura Máxima hoje vai passar ‘O Espetacular Homem-Aranha 2’

Após o Esporte Espetacular, a Temperatura Máxima hoje, domingo, dia 14/11, vai exibir a ação “O Espetacular Homem-Aranha 2: A Ameaça De Electro”, às 12h30. O longa é de 2014 e a duração original total do filme é de 2h22.

O Homem-Aranha tem sido uma das maiores franquias de super-heróis a chegar às telonas nas últimas duas décadas. Desta vez, Andrew Garfield interpreta Peter Parker.

Qual o filme da Temperatura Máxima hoje, domingo?

No filme O Espetacular Homem-Aranha 2, Peter Parker adora ser o Homem-Aranha, por mais que ser o herói aracnídeo o coloque em situações bem complicadas, especialmente com sua namorada, Gwen Stacy, e sua tia May.

Mas Peter Parker descobre que sua maior batalha está prestes a começar. É ótimo ser o Homem-Aranha. Para Peter Parker, não há sensação igual a balançar entre arranha-céus, abraçar ser o herói e passar o tempo com Gwen. Mas ser o Homem-Aranha tem um preço: apenas o Homem-Aranha pode proteger seus companheiros nova-iorquinos dos formidáveis ​​vilões que ameaçam a cidade.

No momento, Peter está mais preocupado é com o fantasma da promessa feita ao pai de Gwen, de que se afastaria dela para protegê-la. Ao mesmo tempo, ele precisa lidar com o retorno de um velho amigo, Harry Osborn, e o surgimento de um vilão poderoso: Electro.

Com o surgimento de Electro, Peter deve enfrentar um inimigo muito mais poderoso do que ele. E quando seu velho amigo, Harry Osborn, retorna, Peter percebe que todos os seus inimigos têm uma coisa em comum: Oscorp.

Informações sobre o filme da Temperatura Máxima hoje

Título Original: The Amazing Spider-Man 2

Elenco Kari Coleman; Chris Cooper; Marton Csokas; Embeth Davidtz; Colm Feore; Sally Field; Jamie Foxx; Andrew Garfield; Paul Giamati; Campbell Scott; Emma Stone;

Direção Marc Webb

Nacionalidade Americana

Gênero Ação

Assista o vídeo do trailer da Temperatura Máxima hoje

Qual a programação da Globo hoje 28/11/21?

12:30 Temperatura Máxima – O Espetacular Homem-Aranha 2: A Ameaça De

Electro

14:35 Zig Zag Arena

15:50 Futebol

18:05 Domingão Com Huck

20:30 Fantástico

23:25 Domingo Maior – O Protetor

01:15 Cinemaço – O Predestinado

02:55 Corujao I – Gigolô Europeu Por Acidente

Acompanhe também os filmes da Sessão da tarde desta semana