Sessão da tarde desta semana: programação de 29/11 a 3/12

Direção: Jonathan Newman

Nacionalidade: Inglesa

Gênero: Comédia

Horário: 15h

Quarta-feira, 1 de dezembro – Sessão da tarde desta semana

No meio da semana, emissora exibe a animação Enrolados (2010). No desenho, Flynn Rider é o bandido mais procurado e sedutor do reino. Em um dia, enquanto foge, ele se esconde em uma torre e conhece Rapunzel, uma jovem prestes a completar 18 anos que tem um enorme cabelo dourado. A adolescente quer muito deixar o confinamento e para isso, faz um acordo com Rider para que ele lhe ajude a fugir.

Título Original: Tangled

Elenco: Mandy Moore, Zachary Levi, Donna Murphy, Ron Perlman

Direção: Nathan Greno / Byron Howard

Nacionalidade: Americana

Gênero: Infantil

Horário: 15h

Quinta-feira, 2 de dezembro

Na quinta, será exibido o filme A Ressurreição de Gavin Stone (2017). O longa conta a história de Gavin Stone, um ex-astro infantil que é forçado a fazer serviço comunitário em uma igreja local. Para conseguir o papel de Jesus em uma peça de teatro, o protagonista finge ser cristão.

Título Original: The Resurrection Of Gavin Stone

Elenco: Brett Dalton, Anjelah Johnson, Shawn Michales, Neil Flynn

Direção: Dallas Jenkins

Nacionalidade: Americana

Gênero: Drama/ Comédia

Horário: 15h

Sexta-feira, 3 de dezembro – Sessão da tarde desta semana

Para fechar a semana, será exibido o filme Crô em Família (2018). O personagem que fez sucesso na novela Fina Estampa agora ganha sua própria história, em que ele se torna famoso e dono da própria escola de etiqueta e finesse. Porém, ele se vê sozinho e sem família. Carente e vulnerável, acaba ficando à mercê de supostos parentes, cujas intenções não parecem ser das melhores. Ao lado de Geni, Magda e Jurema, ele embarca em uma aventura para descobrir a sua verdadeira família.

Título Original: Crô Em Família

Elenco: Marcelo Serrado, Tonico Pereira, Arlete Salles, João Baldasserini

Direção: Cininha De Paula

Nacionalidade: Brasileira

Gênero: Comédia

Horário: 15h