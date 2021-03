Temperatura Máxima de hoje (07/03) vai passar ‘Thor: Ragnarok’

Após ‘Esporte Espetacular’, a Temperatura Máxima de hoje, domingo, dia 07/03/2021, vai exibir o filme “Thor: Ragnarok”, com Chris Hemsworth, a partir das 12h30 (horário de Brasília). O filme tem uma duração total de 2h 10m.

Aprisionado no planeta Sakaar, Thor deve correr contra o tempo para retornar a Asgard e impedir Ragnarök , a destruição de seu mundo, nas mãos do poderoso e implacável vilão Hela. O longa estreou em 2017.

Os Novos Mutantes: confira tudo sobre o novo filme do universo X

Qual o filme da Temperatura Máxima de hoje?

Após anos afastado, Thor retorna para casa e descobre que seu pai Odin, rei de Asgard, está desaparecido. Após encontrá-lo, ele toma conhecimento de sua irmã mais velha, Hela, a poderosa e implacável deusa da morte. Com o auxílio de Loki, ele enfrenta Hela, mas durante a batalha, Thor acaba preso em Sakaar, um planeta do outro lado do universo. Agora, ele precisa correr contra o tempo para voltar a Asgard e impedir o Ragnarok, a destruição de seu mundo.

Assista ao trailer do filme da Temperatura Máxima de hoje

Título Original Thor: Ragnarok

Elenco Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Idris Elba

Direção Taika Waititi

Nacionalidade Americana

Gênero Ação

- PUBLICIDADE -

23h35 – Domingo Maior – A Vigilante do Amanhã: Ghost In The Shell

Em um mundo pós-2029, é bastante comum o aperfeiçoamento do corpo humano a partir de inserções tecnológicas. O ápice desta evolução é a major Mira Killian, que teve seu cérebro transplantado para um corpo inteiramente construído pela Hanka Corporation. Considerada o futuro da empresa, ela logo é inserida no Section 9, um departamento da polícia local.

Lá ela passa a combater o crime, sob o comando de Aramaki e tendo Batou como parceiro. Só que, em meio à investigação sobre o assassinato de executivos da Hanka, ela começa a perceber certas falhas em sua programação, que a fazem ter vislumbres do passado quando era inteiramente humana.