Temperatura Máxima hoje vai exibir o filme A Lenda do Tarzan

Após o Esporte Espetacular, a Temperatura Máxima hoje, domingo, dia 24 de agosto, vai exibir “A Lenda do Tarzan”, a partir das 12h35. A duração original total do filme é de 1h45.

Qual o filme da Temperatura Máxima hoje?

Releitura da clássica lenda de Tarzan, na qual um pequeno garoto órfão é criado na selva e, mais tarde, tenta se adaptar à vida entre os humanos. Na década de 30, Tarzan, aclimatado à vida em Londres em conjunto com sua esposa Jane, é chamado para retornar à selva onde passou a maior parte da sua vida para servir como um emissário do parlamento britânico.

O elenco conta com os atores Samuel L. Jackson, Margot Robbie, Alexander Skarsgard e Christoph Waltz.

O filme também está disponível na Netflix.

Para aqueles que desejam assistir ao filme da Temperatura Máxima hoje pela internet, o Globoplay oferece a opção de acompanhar a programação ao vivo da TV Globo. Veja como proceder:

Cadastro no Globoplay: acesse o site oficial do Globoplay ou baixe o aplicativo disponível para Android e iOS. Clique em “Entrar” e, em seguida, em “Cadastre-se”. Preencha os dados solicitados para criar uma Conta Globo.

Acesso à programação ao Vivo: após o cadastro, faça login na plataforma. No menu principal, selecione “Agora na TV” ou “TV Globo”. A transmissão ao vivo estará disponível conforme a programação local.

Verificação de disponibilidade: a transmissão ao vivo da TV Globo pelo Globoplay está disponível gratuitamente em diversas regiões do Brasil. Verifique se sua localidade foi atendida verificando no próprio site ou aplicativo.

A partir das 23h35, a Globo exibe o filme Argentina, 1985. Inspirado na história verídica dos promotores Julio Strassera e Luis Moreno Ocampo que, sob ameaças constantes e contra as possibilidades, ousam processar a ditadura militar mais sangrenta da Argentina e embrenham-se numa corrida contra o tempo para fazer justiça às vítimas.