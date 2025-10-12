Temperatura Máxima hoje vai exibir o filme Power Rangers

Filme do Dia das Crianças começa logo após o Esporte Espetacular

A Temperatura Máxima deste domingo de Dia das Crianças, 12 de outubro, vai exibir “Power Rangers”, com os principais personagens do programa infantil. O filme começa às 12h35, logo após o Esporte Espetacular.

Qual o filme da Temperatura Máxima hoje?

Dirigido por Dean Israelite, “Power Rangers” de 2017 reinventou a história de um grupo de adolescentes cheios de atitude, recrutados pelo antigo guerreiro Zordon (Bryan Cranston) para lutar contra vilões em trajes coloridos. Ao animar as origens de Jason (Dacre Montgomery), Billy (RJ Cyler) e do restante da equipe, Israelite e seus colaboradores criaram um filme divertido que deveria ter aberto caminho para sequências.

O elenco conta com Bryan Cranston, Elizabeth Banks, Bill Hader, Becky G, RJ Cyler, Dacre Montgomery, Naomi Scott e Ludi Lin.

Power Rangers é uma das franquias mais antigas da televisão, com 29 temporadas. Com essa longevidade, e com um novo conjunto de heróis a cada temporada após a sexta temporada, o catálogo de Rangers é vasto. Ainda assim, alguns dos Power Rangers mais fortes da franquia vêm de suas primeiras temporadas.

Veja também a Sessão da Tarde da Semana