Tenório descobre caso de Maria Bruaca e planeja vingança

O cerco vai fechar para a mãe de Guta (Julia Dalavia). No capítulo de sexta-feira, 22, Tenório descobre caso de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) com Alcides (Juliano Cazarré) e planeja se vingar contra sua esposa e o peão. O clima vai ficar ainda mais tenso na casa da família.

Como Tenório descobre caso de Maria Bruaca?

Tenório descobre caso de Maria Bruaca ao ouvir uma conversa comprometedora entre Zefa (Paula Barbosa) e Alcides por trás da porta. A empregada doméstica vai provocar o colega sobre o affair que ele mantém com a patroa e também vai citar o envolvimento dela com Levi (Leandro Lima).

“Em pensar que ela ficava fazendo aquelas cenas de ciúme quando tava me enchendo a cabeça de chifre! E o outro, se fazendo de sonso, me pedindo as terrinha dele, enquanto se fartava pra cima da minha própria mulher! Mas eu vou dar as terrinhas dele… Ara, se eu num vô! Como disse a Zefa: sete parmo pra bâxo do chão!”, dirá Tenório (Murilo Benício) sozinho em seu escritório.

O vilão promete se vingar do funcionário: “e vô enterrar o maldito capado! Que é pra ele num durmí mais com a mulher de ninguém nem no ôtro mundo!”

Tenório irá quebrar um copo dentro do escritório e Bruaca chegará para ver o que está acontecendo. O crápula dirá que precisa ficar de olho em Alcides e a dona de casa pegará a indireta. Para começar a se vingar da esposa, ele dirá que trará sua segunda família para morar na fazenda.

“Agora que o Marcelo se assentou por aqui, e mostro que tá sabendo o que faz. Tava pensando que era hora de trazê a Zuleica e meus outros dois menino pra cá…”, anunciará ele. “E se eu num aceitá essa indecência?!”, perguntará Bruaca. “Faz as suas trôxa… E pica a mula daqui!”, finalizará ele.

O clima vai ficar ainda mais pesado na próxima semana. Em 29 de julho, Tenório e Bruaca vão ter uma nova discussão, e o fazendeiro colocará a esposa para fora de casa. Ela não aceitará o veredito assim tão fácil e apontará uma arma para o marido.

Alcides morre em Pantanal?

Alcides não morre em Pantanal, mas vai sofrer nas mãos do crápula. Em 1990, a cena da vingança de Tenório foi ao ar no capítulo 150 da novela.

O vilão invade a moradia do peão, amarra suas mãos e corta o órgão genital do rapaz, conforme havia planejado. Para o público, é mostrado apenas os gritos de dor do funcionário e olhar aterrorizado de Maria Bruaca, que assiste toda a cena e implora para que seu marido não mate Alcides – na primeira versão do folhetim, essa foi uma das cenas de maior repercussão e audiência da novela.

Tempos depois, após a cicatrização dos ferimentos, Alcides então percebe que a castração foi malsucedida. Recuperado, ele e a patroa continuam juntos.

É chegada a hora de Alcides se vingar de tudo que Tenório fez. Ele vai de encontro ao vilão e os dois se enfrentam em um duelo corporal. O que o pai de Guta não esperava é que seu adversário contaria com a ajuda de Zaquieu (Silvero Pereira).

Quando Tenório está prestes a atirar em Alcides, o ex-mordomo distrai o vilão, que lhe dá um tiro. Aproveitando que o patrão está desatento, o amante de Maria Bruaca o acerta com uma lança. Tenório cai em um rio cheio de piranhas e é devorado.

Zaquieu é baleado e é levado às pressas para um hospital em Campo Grande. Ele sobrevive e ganha a gratidão de Alcides, que reconhece que sem o mordomo não teria vencido o duelo.

Depois da morte de Tenório, Alcides e Maria Bruaca ficam juntos no final da novela. A dona de casa une forças com Zuleica (Aline Borges) para cuidar dos negócios de seu falecido marido.

