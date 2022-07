Alcides morre em Pantanal? Peão leva soco e desmaia em casório

Convidados presentes no casamento vão ficar preocupados com o peão

O casamento de Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) vai render uma grande treta quando o funcionário da fazenda de Tenório (Murilo Benício) tentar tirar a noiva para dançar. O caçula vai se irritar com a atitude do peão e dará um soco no rival, que desmaiará. O episódio deixará os convidados da festa e o público em dúvida se Alcides morre em Pantanal.

Alcides morre em Pantanal?

Alcides morre em Pantanal? Os fãs do personagem podem ficar tranquilos: ele não morre na novela, mas se envolverá em uma briga. A confusão começa durante a festa de casamento de Jove e Juma, quando o peão decide tirar Maria Bruaca (Isabel Teixeira) para dançar.

Bêbado, o funcionário de Tenório pedirá a permissão do patrão para dançar com a dona de casa. Bruaca fica com medo de seu marido desconfiar de algo e humilhará o amante na frente de todos: “Sái pra lá, Arcides! Que é isso? Quem foi que te deu essa liberdade?”.

O peão fica envergonhado e se afasta do casal, que continua esbravejando contra o funcionário. “Ele é um pobre coitado… Bebe e fica abusado”, continuará Bruaca.

Alcides segue bebendo e com o álcool agindo em sua cabeça, decide tirar Juma para a dança. O peão faz isso após ver a menina-onça recusar dançar com Jove na frente de todos os convidados. “Eu disse que, já que não tem homem aqui pra isso, eu mesmo vou ensinar essa onça a dançar!”, gritará o funcionário.

Obviamente Juma não vai gostar nada da provocação, assim como Jove. “Pega ele, Joventino… Ou pego eu!”, diz a menina-onça. O noivo compra a briga e parte para cima de Alcides. Com apenas um golpe, o caçula consegue imobilizar o peão.

Jove dirá que só irá soltar o rival se ele prometer deixar a festa. Alcides aceita a proposta, mas antes que pudesse deixar o local, leva um soco de Jove no rosto e apaga.

Na primeira versão da trama, os convidados acharam que o peão estava morto após levar a pancada. Mas tudo não passa de um susto – depois de receber os devidos cuidados, o amante de Maria Bruaca volta à consciência.

Alcides correrá risco de vida mais uma vez

Essa não será a única vez que Alcides correrá risco de perder a vida em Pantanal. Na reta final da trama, Tenório vai descobrir que o peão mantém um caso com Maria Bruaca e não vai perdoar o ‘chifre’ que ganhou da esposa.

Furioso, o vilão arquiteta um plano para punir o funcionário. Ele vai até o quarto do peão, amarra suas mãos e saca uma faca – tudo isso na frente de Bruaca, que tenta impedir que o marido faça mal ao seu amante.

Mas não adianta. Com um olhar de vilania, ele corta o órgão genital de Alcides, que grita de dor. Maria Bruaca também estava aos berros, chorando com a cena que estava presenciando.

É somente quando o corte feito por Tenório cicatriza que Alcides percebe que a castração foi malsucedida. Recuperado, ele fica disposto a se vingar do patrão não só pela violência, mas por ele ter sido o responsável pela tragédia que aconteceu com sua família no Sarandi.

Alcides vai atrás de Tenório para um confronto final. Quando vê o peão, o crápula saca sua arma e ameaça atirar o funcionário, mas é distraído por Zaquieu (Silvero Pereira). Enquanto o mordomo rouba a atenção do pai de Guta, o amante de Maria Bruaca acerta uma lança no abdômen do rival.

Tenório morre e o corpo é jogado em um rio cheio de piranhas, que o devoram. Depois da morte do vilão, Alcides e Maria Bruaca ficam juntos.

+ Qual o final de Tenório em Pantanal? Como foi em 1990

+ Quem foi o Velho do Rio na primeira versão de Pantanal em 1990