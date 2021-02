The Mandalorian: os melhores momentos da segunda temporada

The Mandalorian foi uma das grandes estreias nos últimos anos. A série do universo Star Wars está em sua segunda temporada e trouxe momentos incríveis e inesquecíveis para os fãs.

Uma série com muitas referências, aparição de muitos personagens que nunca estiveram nos live-actions e muitos easter eggs. Assim, a série da Disney+ conquistou milhares de fãs e até recebeu uma indicação para o Globo de Ouro 2021 na categoria de Melhor Série.

Para matar a saudade da segunda temporada, nós selecionamos os melhores momentos: cenas e personagens que marcaram a temporada e que trouxeram referências do universo de George Lucas.

Os melhores momentos da segunda temporada de The Mandalorian

The Mandalorian é uma série que faz os fãs de Star Wars reviverem a saga. Isso porque as cenas estão repletas de referências a outros títulos. Relembre, então, os melhores momentos da segunda temporada de The Mandalorian:

Bo-Katan Kryze

Para começar a relembrar os melhores momentos da segunda temporada, vamos falar sobre a aparição da personagem Bo-Katan. Um momento incrível para os fãs de Star Wars.

A personagem fazia parte do universo Star Wars, por participar das animações Star Wars: The Clone Wars e Rebels. Assim, a aparição da personagem na série foi incrível, principalmente por ser interpretada por Katee Sackhoff, que também dublou a personagem nas animações.

Ahsoka Tano

Outro momento muito importante para a série é o aparecimento da personagem Ahsoka Tano. Famosa nas animações, ela aparece no quinto episódio e é a responsável por revelar o nome da criança protegida pelo mandaloriano.

Revelação do nome do baby Yoda

Esse momento é muito importante para The Mandalorian e para o futuro da série. Até a segunda temporada, não sabíamos o nome da criança que acompanhava o mandaloriano.

Então, Ahsoka Tano revela o nome do bebê, que se chama Grogu e foi treinado em um templo Jedi, mas passou por momentos sombrios e agora tem medo de usar os poderes da força.

Boba Fett e sua armadura

Um dos pontos altos da série foi quando o mandaloriano identificou a armadura de Boba Fett em um xerife durante uma missão. Então, pouco depois o personagem que, para muitos fãs estava morto, reaperece e consegue recuperar a sua armadura.

Boba Fett alia-se a Din Djarin para resgatar Grogu. Boba Fett ganhará uma série própria no futuro, por isso, a aparição dele foi muito importante.

A origem de Din Djarin

Um dos melhores momentos de The Mandalorian foi quando a série apresentou a origem do personagem principal da produção. Din era muito misterioso ao longo da primeira temporada e, para os espectadores, descobrir a origem dele, então, é uma forma de humanizá-lo.

Cara Dune

Outra personagem que foi marcante para a série e sua aparição foi um dos pontos altos é Cara Dune. A personagem tem papel importante na trajetória de Din e da criança, reforçando, então, os aliados de Din no resgate de Grogu.