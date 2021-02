A temporada de premiações do cinema e TV já começou. O Golden Globes 2021 já divulgou os seus indicados e estamos ansiosos para saber quem vai levar o prêmio para casa.

A premiação acontece dia 28 de fevereiro e, até lá, você pode maratonar as melhores séries. Por isso, o DCI preparou uma lista com as principais produções indicadas ao Golden Globes 2021 para você acompanhar e escolher para quem vai a sua torcida.

As melhores séries Golden Globes 2021

Antes de conferir a lista com as melhores séries, algumas curiosidades despertam nossa atenção no Globo de Ouro 2021. Confira quais são:

A série “The Crown”, da Netflix foi a série mais indicada, com seis indicações.

A Netflix dominou as indicações na categoria filmes.;

Pela primeira vez, há mais de uma mulher indicada na categoria Melhor Direção.

Essas são apenas algumas das curiosidades que cercam o Globo de Ouro 2021, mas, já dá para perceber que a premiação será um sucesso e cheia de surpresas. Então, é hora de conhecer as principais séries Golden Globes 2021 para maratonar.

The Crown, Netflix

Para começar, a série com maior número de indicações na edição da premiação. The Crown é uma produção da Netflix e tem feito o maior sucesso.

A série conta a história da Rainha Elizabeth, desde a sua infância. É uma série que traz riqueza de detalhes, como figurino e ambientação, além de uma direção impecável e atuações emocionantes. O drama foi lançado em 2016 no streaming e está em sua quarta temporada.

Assim, a série teve indicações como Melhor Série de TV, Melhor Atriz, Melhor Ator e muito mais. Foram seis indicações para a produção da Netflix.

Lovecraft Country, HBO

Outra série que está entre as melhores é Lovecraft Country, produção da HBO. A série conta a história de Atticus Black, Letitia e tio George. Os três se juntam para procurar o pai de Atticus, desparecido no sul dos EUA, durante a segregação racial.

Assim, a produção mistura um pouco de drama e um terror de muito bom gosto e está entre as indicadas na categoria Melhor Série. Muitos críticos apostam em Lovecraft Country como a melhor série do ano.

The Mandalorian, Disney+

Os apaixonados por Star Wars estão em festa. The Mandalorian é a representação da nova fase da saga. A história conta a trajetória de um Mandaloriano, caçador de recompensas.

A série é muito importante por resgatar o universo de George Lucas e trazer referências para as futuras produções da saga. Muito bem dirigida e, por isso, a série está entre as indicadas para o Golden Globes 2021.

Ozark, Netflix

Mais uma série da Netflix indicada na categoria Melhor Série. Ozark é uma série de drama e suspense que conta a história de um casal que se muda para o subúrbio e acabam adquirindo uma dívida com um traficante de drogas. Assim, começam as aventuras para tentar resolver a situação.

A série é perfeita para maratonar. São 3 temporadas e você vai assistir a elas rapidinho, pois, a história é envolvente e intrigante. Ozark está entre as melhores séries já lançadas pela Netflix.

Ratched, Netflix

Desenvolvida por Ryan Murphy, Ratched é uma série da Netflix que conta a história de Mildred Ratched, uma enfermeira de asilo, que procura emprego em um hospital psiquiátrico. Então, a imagem perfeita de Ratched é prejudicada por um obscuro interior.

O Gambito da Rainha, Netflix

O Gambito da Rainha está indicada na categoria Melhor Série Limitada. Foi uma das séries mais faladas de 2020 e assistidas do streaming.

Em resumo, a série conta a história de Beth Harmon, uma órfã prodígio no Xadrez. Assim, ela precisa lidar com todos os desafios de ser uma mulher jovem em meio a torneios mundiais, além de lidar com os desafios pessoais.

Schitts Creek, CBC

A série foi a mais premiada do Emmy 2020 e promete ganhar alguns prêmios no Golden Globes 2021. A série já foi finalizada e conta a história da família Rose que perde toda a fortuna após um dos sócios cometer uma fraude financeira.

Assim, eles se mudam para a pequena cidade de Schitt’s Creek, comprada por eles por brincadeira. Então, a série é uma comédia muita gostosa de assistir e que é perfeita para uma maratona.