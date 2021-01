Os vencedores do The Voice Brasil tomaram alguns caminhos diferentes, mas, todos eles nos encantaram com sua voz e fizeram história.

O The Voice Brasil já nos presentou com vozes incríveis e inesquecíveis. Mas, você lembra quem foram os campeões das edições do reality show?

Relembre quem foram os ganhadoras das edições passadas do The Voice Brasil, quais os times desses grandes vencedores e saiba por onde eles andam:

A primeira vencedora do The Voice Brasil foi Ellen Oléria. A cantora emocionou os jurados e todos viraram a cadeira na sua audição às cegas.

A vencedora da edição de 2012, que era do time de Carlinhos Brown, ainda mantém sua carreira como cantora. Assim, ela estava em turnê com o seu álbum. Em 2019, Ellen teve sua primeira filha. Relembre um pouco da voz de Ellen Oléria:

Sam Alves

O segundo vencedor do reality show foi o cearense Sam Alves. Na grande final, ele levou 43% dos votos do público, em 2013. No time de Claudia Leitte, Sam era a voz do pop, misturando inglês e português, fazendo a plateia e jurados se encantarem.

Apesar de ter sido eleito o campeão da edição do The Voice, Sam não emplacou uma carreira no Brasil e resolveu mudar-se para os EUA. Lá, ele trabalhou como motorista de aplicativo por 1 ano.

Danilo & Rafael – The Voice Brasil

A dupla Danilo & Rafael foi a grande campeã da terceira edição do The Voice Brasil. Do time de Lulu Santos, eles venceram com 43% dos votos do público. Os dois souberam aproveitar o sucesso e hoje formam uma grande dupla do sertanejo, assim, fazendo shows por todo o Brasil.

Renato Vianna

Renato Vianna foi o ganhador da quarta temporada do reality show. Do time de Michel Teló, o cantor teve 56% dos votos do público. Atualmente, Renato ainda faz shows e tem uma carreira importante no mundo da música.