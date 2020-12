The Voice Brasil: veja quem são os finalistas da temporada 2020

A nona temporada do “The Voice Brasil” está chegando ao fim. Com a ajuda do público, os técnicos Carlinhos Brown, Iza, Michel Teló e Lulu Santos definiram os quatro finalistas, no programa da última terça-feira (15). A final está marcada para quinta-feira (17), após a novela “A Força do Querer“.

Quem são os finalistas do “The Voice Brasil”?

Izrra vai representar o time Brown. Ana Canhoto foi a eleita por Lulu . Victor Alves é a aposta da Iza e Douglas Ramalho a de Teló. Confira detalhes:

Izrra – Time do Carlinhos Brown

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Amanda Coronha cantou “Lança Perfume”; Carla Sceno, “September”; e Cleane Sampaio, “Quando A Chuva Passar”. A apresentação de Izrra, com a música “Zero”, fez com que a soma dos votos do público mais os 20 pontos do técnico Carlinhos Brown o levassem à final do “The Voice Brasil“.

“Você trouxe o tempo todo o seu cantar. Sua voz é impecável! E se desafiou, hoje, em uma música difícil, indo para caminhos que nunca tinha ido”, pontuou o técnico sobre o escolhido.

Ana Canhoto – Time do Lulu Santos

Ana Canhoto foi para a final ao soltar a voz com “Piloto Automático”. Concorreu com Dan Gentil, que se apresentou ao som de “Upside Down”; Ed Souza, “Como Vai Você”; e Luana Granai, “Bang Bang”.

Ela era do time Teló e foi “roubada” por Lulu na fase de batalhas. “Tô passada”, elogiou Iza. “Uma das melhores entregas, sempre”, completou Teló.

Victor Alves – Time da Iza no “The Voice Brasil”

Com os votos do público e os 20 pontos da Iza, Victor Alves garantiu seu lugar na final com a canção “Péssimo Negócio”. Teve como concorrentes Diva Menner, que se apresentou ao som de “At Last”; Luciana Ribeiro, “Skyfall”; e Luli, “Born This Way”.

“Te vi confortável, hoje, no palco. Sempre que você sorri, nos quebra com sua doçura. O mais doido é ver que você não planejou nada disso, grande parte é improviso”, comentou a técnica.

Douglas Ramalho – Time do Michel Teló

O quarto finalista é Douglas Ramalho, que subiu ao palco com a música “Ribbon In The Sky”. O time de Michel Teló também contou com as apresentações de Glícia França, com “A Menina Dança”; Larissa Vitorino, “Esqueça (Forget Him)”; e Manso, “Desconstrução”.

“Pegou essa moda que não é fácil cantar e fez evoluções. A música foi crescendo e você foi junto. Foi muito bonito”, opinou Teló.