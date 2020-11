This is Us, a série da NBC, tem conquistado o coração dos espectadores por ser uma série cheia de emoções e reviravoltas.

A série já teve diversas indicações ao Emmy Awards e tem levado alguns para casa, como melhor ator em série de drama, para Sterling K. Brown e melhor ator convidado em série de drama.

Mas, por que a série faz tanto sucesso? É simples. A receita de sucesso na série está na sua forma de se aproximar de temas reais e envolver um assunto que nos emociona: família.

Que tal conhecer um pouco mais sobre a série This Is Us e, quem sabe, colocá-la em sua lista para assistir?

A história de This Is Us

Para começar, vamos falar um pouco mais sobre a história da série e suas tramas.

This Is Us conta a história da família Pearson, desde o momento em que Jack (interpretado por Milo Ventimiglia) conhece Rebecca (Mandy Moore), a futura mãe dos seus filhos.

Randall (Sterling K. Brown), Kate (Chrissy Metz) e Kevin (Justin Hartley) são os filhos do casal Pearson e a trama gira em torno deles, das suas respectivas relações com suas famílias e com Rebecca e Jack.

Cada um dos irmãos trava uma batalha pessoal e precisa aprender a lidar com as emoções envolvendo essas situações.

Kevin, por exemplo, tem uma carreira fracassada e tenta encontrar um rumo. Kate luta contra a obesidade e busca autoaceitação. Já Randall, apesar de bem-sucedido, está em busca dos seus pais biológicos e se sente abandonado.

Ao mesmo tempo em que travam essas batalhas pessoais, os irmãos precisam reconstruir a relação entre a família e buscarem união após a revelação de diversos segredos.

Motivos para assistir This Is Us

Mas o que torna a série tão incrível? Quais são os motivos que a fizeram ser uma das séries mais assistidas na atualidade?

O DCI selecionou alguns dos principais motivos para assistir à série. Confira:

1. Problemas reais

Um dos motivos que fazem a série da NBC ser tão incrível é que a trama traz problemas reais. Os personagens precisam lidar com problemas que são similares aos que enfrentamos diariamente.

Brigas de família, falta de amor-próprio, términos de relacionamento e problemas profissionais e financeiros. Esses problemas tornam a série mais verossímil e nos fazem criar empatia com os personagens.

2. Narrativa envolvente

A narrativa da série é bastante envolvente. O principal motivo para isso é a forma como o passado e o presente estão conectados.

Esse jogo entre passado e presente, com cenas que parecem se complementar, tornam a narrativa da série muito empolgante.

3. A vida como ela é

Sem muitos efeitos visuais, exageros na produção, mas com episódios que carregam uma grande carga emocional.

A série não precisa ser campeã em efeitos ou cenários, ela nos conquista pelo seu roteiro bem produzido e próximo da realidade.

4. Atuações impecáveis

Não podemos deixar de falar sobre as atuações impecáveis da série. Por ter muitas cenas com grande carga emocional, os atores são bastante exigidos e desempenham o perfeitamente o papel em nos fazer chorar.

Não é a toa que um dos irmãos Pearson, Sterling K. Brown já levou Emmy de melhor ator em série de drama para casa. Esse é um dos motivos para não perder This Is Us.

5. Série bem dirigida

As cenas da série são bem dirigidas, o que faz com que os atores consigam desempenhar um excelente trabalho.

Os diretores conseguem coordenar bem cada cena e nos fazem sentir próximos da família Pearson.

Assim, são diversos motivos que fazem a série This is Us ser uma das melhores séries da atualidade.

Curiosidades sobre This is Us

Por conquistar tantos espectadores, This is Us é uma série que está sempre sendo comentada por especialistas e fãs. Por isso, muitas curiosidades podem ser apontadas sobre a produção. Confira:

Chrissy Metz , a Kate, só tinha 81 centavos em sua conta bancária quando fez a audição para a série.

é a mais nova dentre o elenco principal. O primeiro trailer de This is Us foi assistido por mais de 70 milhões de vezes, batendo o recorde de audiência antes mesmo de estrear.

Para interpretar Rebecca na atualidade, Mandy Moore precisa passar por 3 horas de maquiagem.

O carro de Jack Pearson realmente pertence ao ator Milo Ventimiglia.

Assim, percebemos que a série é muito interessante e nos desperta bastante curiosidade. Apesar de ser originalmente transmitida pela NBC, This is Us está disponível na Amazon Prime Video e é considerada uma das melhores séries do streaming. O drama tem 4 temporadas.

Então, pegue a pipoca, o lencinho, aperte o play e se emocione com essa incrível produção.