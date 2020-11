Prime Video: confira os lançamentos do mês de novembro

A Amazon cresce cada vez mais no Brasil e no mundo. Uma de suas ferramentas de sucesso é a sua própria plataforma de streaming, que possui um grande catálogo de filmes e séries. Por isso, conheça quais são os lançamentos de novembro na Amazon Prime Video.

Trilogia O Hobbit – 01/11

Certamente, um dos principais lançamentos de novembro na Amazon Prime Video é a trilogia de filme O Hobbit, que contam a história de Bilbo Bolseiro em uma aventura que se passa antes dos eventos retratados no filme O Senhor dos Anéis. Para acessar o filme, o usuário deve assinar a Prime Video e o pacote MGM.

Ray – 01/11 – lançamentos de novembro na Amazon Prime Video

As cinebiografias de músicos estão em alta (basta ver o sucesso de filmes como Bohemian Rhapsody e Rocketman), mas filmes incríveis foram feitos antes dessa moda. Um deles é Ray, que aborda a história de vida do cantor e compositor Ray Charles. Como resultado de sua atuação como o música, Jamie Foxx ganhou o Oscar de melhor ator. Para assistir o filme, o usuário deve assinar a Prime Video e o pacote Starzplay.

Sobreviver à Noite – 03/11

Com Bruce Willis, este filme de ação acompanha as horas tensas de um médico que teve tratar um criminoso ferido durante o um acidente. Mas esse tratamento não ocorre por sua vontade, o médico tem sua família feita de refém pelo irmão do bandido machucado.

Preacher (Temporada 4) – 04/11 – lançamentos de novembro na Amazon Prime Video

Baseada em quadrinhos lançados pela Vertigo em 1995, a série Preacher ganhará a sua quarta temporada na plataforma. Embora seja baseada em uma HQ, a série traz temas obscuros e está longe de ser similar aos quadrinhos de super heróis da Marvel.

Os Espetaculares – 05/11

Surpreendentemente, alguns filmes nacionais estão entre os lançamentos de novembro na Amazon Prime Video. Um deles é Os Espetaculares, longa que acompanha um comediante de stand-up enrascado financeiramente. Para se salvar, ele deve ganhar um concurso de comédia.

De Brutas, Nada (Temporada 1) – 06/11 – lançamentos de novembro na Amazon Prime Video

Produzida nos EUA, mas gravada em espanhol, “De Brutas, Nada” mistura comédia e drama para mostrar a vida de Cristina, uma jovem mulher que descobre ser traída por seu noivo. A trama desenrola ao redor de seus problemas românticos e os desafios em encontrar um colega de quarto.

Sete Minutos Depois da Meia Noite – 09/11

Misturando gêneros como fantasia e drama, Sete Minutos Depois da Meia Noite certamente é uma boa escolha para se emocionar. O filme acompanha o garoto Conor durante seu sono, quando encontra-se com um bondoso monstro que lhe conta histórias fantásticas.

Carlinhos & Carlão – 12/11

O outro lançamento nacional de novembro é Carlinhos & Carlão. Essa divertida comédia acompanha a transformação do homofóbico Carlão no homossexual Carlinhos. A mudança ocorre como resultado da “prisão” do personagem principal em um armário.

Nekrotronic – 12/11 – lançamentos de novembro na Amazon Prime Video

Embora não possua críticas muito positivas, este terror é uma opção divertida para quem gosta do gênero. Seu enredo mostra um homem que, após descobrir sua origem mágica, deve caçar demônios na internet.

Cucuy: The Boogeyman – 12/11

Outro terror entre os lançamentos de novembro da Amazon Prime Video é Cucuy: O Bicho-Papão. Seu roteiro se passa na cidade de Glimmer Peak, local com diversas crianças desaparecidas como resultado da ação tenebrosa de um monstro mítico.

Alex Rider (Temporada 1) – 13/11 – lançamentos de novembro na Amazon Prime Video

Certamente, Alex Rider é o melhor lançamento para ser assistido por adolescente na plataforma. A séria acompanha a rotina do espião que dá nome à série, um adolescente contratado pela MI6 como resultado de uma demanda especial da agência secreta.

Pete The Cat (Temporada 2 – Parte 3) – 13/11

Pete the Cat é uma animação infantil baseada em série de livros homônima. Certamente é um programa incrível para uma criança aprender mais sobre como lidar com desafios diários da vida.

Dignidad (Temporada 1) – 13/11 – lançamentos de novembro na Amazon Prime Video

Embora Dignidade se passe no Chile, a série mostra os esforços de um agente federal do país em prender o líder de um perigoso culto alemão que comete crimes bárbaros.

This Is Us (Temporada 4) – 19/11 – lançamentos de novembro na Amazon Prime Video

Sem dúvida uma das maiores séries dramáticas da última década, This Is Us aborda a diferente vida de três pessoas nascidas no mesmo dia. Com atuações incríveis de Chrissy Metz e Sterling K. Brown, a série faz com que seu espectador fique imerso na história de cada um dos personagens. Como resultado de sua atuação, Sterling K. Brown já recebeu um Emmy e um Globo de Ouro. O roteiro também é muito forte, pois permite o debate sobre temas como obesidade, adoção e racismo.

No Gogó Do Paulinho – 19/11

Encerrando os lançamentos nacionais de novembro na Amazon Prime Video, este filme acompanha o personagem Paulinho Gogó (A Praça é Nossa) em algumas de suas histórias mirabolantes, mas duvidáveis, contadas no banco da praça.

Under The Silver Lake – 19/11 – lançamentos de novembro na Amazon Prime Video

Com Andrew Garfield no papel principal, Under the Silver Lake certamente agradará os fãs de mistério. O longa acompanha os esforços de um homem que deve investigar o súbito desaparecimento de sua vizinha.

The Pack (Temporada 1) – 20/11

Embora inédita, esta série em formato de reality show promete ser um dos lançamentos mais divertidos de novembro na Amazon Prime Video. The Pack acompanha uma competição em que cachorros e seus donos devem se auxiliar em uma série de desafios.

Máquinas Mortais – 24/11 – lançamentos de novembro na Amazon Prime Video

O filme mostra um planeta Terra destruído como resultado de uma Guerra. Nesse mundo, cidades se enfrentam em batalhas para ver quem consegue ficar com os recursos naturais limitados. Sem dúvidas, é um filme imperdível para fãs de sagas como Jogos Vorazes e Divergente.

Uncle Frank – 25/11

Com incrível atuação de Paul Bettany, Uncle Frank mostra a relação entre um homem gay e sua sobrinha durante a década de 1970. Como resultado da época, o filme debate temas como preconceito e amor familiar.

Locas Por El Cambio – 27/11 – lançamentos de novembro na Amazon Prime Video

Locas Por El Cambio é, surpreendentemente, a primeira produção original mexicana da Amazon Prime Video. A comédia mostra o contraste das vidas de duas mulheres que estão incomodadas com suas realidades – uma cheia de privilégios e a outra cheia de desafios.

Stumptown (Temporada 1) – 27/11

Seguindo o modelo de Preacher, Stumptown também surgiu como resultado da inspiração em uma HQ. A série é uma estreia de 2020 e mostra a rotina de uma detetive com habilidades conquistadas quando era do exército.

Súbete A Mi Moto (Temporada 1) – 27/11 – lançamentos de novembro na Amazon Prime Video

Certamente, Súbete A Mi Moto é indispensável a todos os fãs da boyband Menudo. A série mexicana investigará a carreira do grupo que lançou o cantor Ricky Martin ao mundo.

Dirigido por Mel Gibson, Até o Último Homem investiga a história real de Desmond T. Doss, um médico do exército americano que se nega a pegar em armas como resultado da Segunda Guerra Mundial.

Lion: Uma Jornada Para Casa – 30/11 – lançamentos de novembro na Amazon Prime Video

Lion fecha a lista de lançamentos de novembro na plataforma. O drama mostra os desafios enfrentados por um jovem nascido na Índia que é levado para outro continente após perder-se de sua família. Certamente, é um grande filme que emociona qualquer espectador.

