Tio Abdul final: como serão os últimos capítulos em O Clone

O patriarca da família Rachid, interpretado pelo ator Sebastião Vasconcelos, é um personagem marcado pelo conservadorismo e tradições. Ao longo da trama de Glória Perez, o homem é fundamental para as escolhas dos sobrinhos Said, Mohamed e Nazira, mas qual o final de Tio Abdul em O Clone?

Final de Tio Abdul em O Clone

Apesar de todo o conservadorismo, ao longo da trama o Tio Abdul vai nutrir uma paixão secreta por Dona Jura (Solange Couto). Mas apesar do sentimento, o mulçumano deve encerrar sua história assim como começou: solteiro.

Tio Abdul é marroquino, mas assim como a sobrinha Nazira, ele chega ao Brasil para passar uma temporada ao lado da família de Mohamad e Latifa. Assim que pisa em São Cristovão, o homem dá de cara um bloco de carnaval, o que o deixa furioso. Mas a reação ruim será passageira.

Para quem não lembra, personagem terá um conflito com suas tradições ao manter sonhos íntimos com Jurema Cordeiro, dona de um bar. Para ter ideia, o homem chega a imaginar a personagem de Solange Couto dançando de odalisca para ele.

Dona Jura, por sua vez, terminará ao lado de Tião, interpretado por Antônio Pitanga.

Saiba com quem Jade ficará em ‘O Clone’

Enquanto Tio Abdul não se deu bem na final de O Clone, outros personagens conseguiram um desfecho feliz, como é o caso da mocinha Jade (Giovanna Antonelli). A mãe de Khadija (Carla Diaz), nunca conseguiu esquecer o romance que viveu com Lucas (Murilo Benício), antes de se casar com Said (Dalton Vigh).

Diante de uma relação infeliz e conflituosa, onde chegou até mesmo a apanhar, ela conhece Zain (Luciano Szafir) e é seduzida pelo rapaz, ficando em um triângulo amoroso entre o misterioso homem e Lucas.

Por fim, ao final de O Clone, Jade resolve seguir seu coração e coloca um ponto final das indecisões. Ao ver que o amor falou mais alto, ela se reencontra com sua verdadeira paixão, no Marrocos, e lhe beija apaixonadamente no final da novela.

