De Lua de Cristal a Soninha de O Clone: como está Andressa Koetz hoje?

Quem vê a Soninha de O Clone, personagem do núcleo de Yvete, pode achar o rosto da atriz Adressa Koetz familiar. Além do papel em uma das novelas de maior sucesso da Rede Globo em 2001, a artista quando criança interpretou ninguém menos que Xuxa no filme Lua de Cristal. Saiba como a atriz está hoje.

Como está a Soninha de O Clone hoje?

Hoje com 39 anos, a atriz Adressa Koetz se dedica ao teatro e também dá aulas online de expressão teatral para não-atores. Pelas redes sociais da artista, dá para perceber que ela adora a vida ao ar livre. Adressa compartilha momentos aventureiros e sua paixão pelo surf.

Depois que viveu Soninha em O Clone, Adressa Koetz não participou de outra novela ou projeto para a televisão. No folhetim de Gloria Perez, a moça trabalhava no brechó de Yvete. Envolvida na trama de Leo, a moça foi a responsável por colocar aquela pulga atrás da orelha do personagem de Benício sobre sua verdadeira origem, quando ele contou que sua mãe era negra e a moça o alertou que mesmo com um pai branco, a cor de sua pele seria diferente se ele fosse filho de uma mulher negra.

Quando interpretou Soninha em O Clone, Andresa já havia trabalhado com Vera Fischer e teve dois papéis em produções que se destacaram na televisão. Pouco antes da novela de Gloria Perez, em 2000, a atriz interpretou a versão jovem de Helena em Laços de Família, uma das protagonistas da trama, interpretada por Vera Fischer na fase mais velha.

Nos anos 1990, ainda criança, Adressa atuou no sucesso A História de Ana Raio e Zé Trovão. Ela interpretou Albinha quando criança.

Adressa Koetz em Lua de Cristal

A carreira da eterna Soninha começou muito antes de O Clone, em filmes com Xuxa no final dos anos 1980 e começo dos 1990. A menina se destacou em Super Xuxa contra o Baixo Astral (1988) e no ano seguinte, com 7 anos de idade, Adressa viveu a versão criança de Xuxa no filme A Princesa Xuxa e os Trapalhões.

Depois destes dois papéis, ela atuou novamente em um projeto da rainha dos baixinhos, Lua de Cristal, de 1990. A atriz já contou que era conhecida como “Xuxinha” no local em que morava e que até hoje é reconhecida.

Que horas passa O Clone na Globo?

O Clone é exibido de segunda a sexta-feira, depois da Sessão da Tarde, no Vale a Pena Ver de Novo. A atração começa entre 16h40 e 16h55, pois a programação diária do canal pode sofrer algumas alterações quando necessário.

Para assistir Soninha em O Clone, você pode acompanhar tudo ao vivo na televisão, ou pela aba “Agora na TV” da Globoplay, que é disponibilizada gratuitamente. Já aos que preferem assistir a qualquer hora ou lugar, é possível acessar os capítulos na plataforma, porém, apenas se tiver uma assinatura do streaming ativa.

