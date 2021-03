Top 10 Netflix: filmes e séries mais assistidos da semana

Toda semana, a plataforma de streaming Netflix disponibiliza o Top 10 atualizado de seu catálogo. A lista sempre possui alterações, pois lançamentos aguardados podem chamar a atenção dos usuários da plataforma. Além de servir como um bom termômetro do que está dando certo, o Top 10 ajuda você a encontrar algo legal e diferente para assistir com o ranking de séries Netflix.

Confira abaixo o Top 10 entre os dias 19 a 26 de março de 2021:

1 – Cabras da Peste – filmes e séries Netflix

Certamente, esta comédia brasileira merece estar no topo da lista desta semana. Acompanha um policial do interior do Ceará chamado Bruceuilis; uma pequena homenagem ao grande ator de ação Bruce Willis. O filme se desenrola ao redor do do sumiço de Celestina, cabra considerada patrimônio da cidade de Bruceuilis. Você pode até não gostar de comédias policiais, mas Cabras da Peste pode te surpreender por conta de suas brasilidades.

Na plataforma Filmow , uma rede social brasileira em que você pode comentar e dar nota para filmes e séries, o filme recebeu a nota 3.3 de 5.0

No agregador de críticas do público e crítica especializada, Rotten Tomatoes, a comédia não possui nota.

2 – Por Trás da Inocência – filmes e séries Netflix

Embora Sex and The City tenha acabado há algum tempo, a atriz Kristin Davis continua na ativa. Novo filme da Netflix, Por Trás da Inocência traz a atriz no meio de uma trama recheada de erotismo que deve agradar fãs de 50 tons de Cinza. Contudo, o filme também possui muito suspense misturado à sua trama.

Filmow: nota 1.9 de 5.0

Rotten Tomatoes: não possui avaliação

3 – Dia do Sim

Típica comédia estilo Sessão da Tarde, Dia do Sim acompanha um casal que sempre diz “não” para qualquer coisa, mas realiza um acordo com os filhos para dizer “sim” durante todo um dia. Como resultado, a família inteira passa por situações inusitadas e divertidas. É um filme ideal para assistir em família – mas cuidado para não dar ideia aos seus filhos!

Filmow: nota 3.0 de 5.0

Rotten Tomatoes: 43% de aprovação da crítica e 52% de aprovação do público

4 – Sky Rojo – séries netflix

Além de estar no Top 10 da Netflix esta semana, Sky Rojo é uma das maiores apostas latinas da plataforma, pois é a nova série do criador de La Casa de Papel. No enredo, três prostitutas “assombradas pelo passado” decidem fugir de seu cafetão e precisam enfrentar capangas e situações desafiadoras. Então, elas devem sobreviver à caça do cafetão sozinhas, pois não podem contar com o apoio da polícia.

Filmow: nota 3.3 de 5.0

Rotten Tomatoes: Não possui

5 – Chiquititas – filmes e séries Netflix

Se tem uma obra que sobe e desce no Top 10 de mais assistidos da Netflix, mas sempre está na lista, é a novela brasileira Chiquititas, um verdadeiro fenômeno. Grande parte do sucesso se dá por conta do público infantil.

Filmow: nota 3.7 de 5.0

Rotten Tomatoes: não possui

6 – O Recepcionista

Embora possua um elenco talentoso (Tye Sheridan, Helen Hunt e Ana de Armas), O Recepcionista não está convencendo muito a crítica; em grande parte, como resultado do roteiro mal escrito. Mesmo assim, o filme é o sexto mais assistido na Netflix do Brasil. Ele acompanha a história de um recepcionista dentro do espectro autista que acaba se tornando o principal suspeito de um assasinato.

Filmow: nota 2.7 de 5.0

Rotten Tomatoes: 36% de aprovação da crítica e 31% de aprovação do público

7 – Ginny e Georgia – séries netflix

Com uma recepção moderadamente boa, a série de comédia Ginny e Georgia ocupa a sétima posição do Top 10. A série entre mãe e filha que possuem uma relação curiosa, pois a garota de 15 anos é mais madura que sua progenitora. Algumas piadas da série estão sendo criticadas como sexistas e, surpreendentemente, uma delas até irritou a cantora Taylor Swift.

Filmow: nota 3.7 de 5.0

Rotten Tomatoes: 68% de aprovação da crítica e 64% de aprovação do público

8 – Sem Filhos – filmes e séries Netflix

Surpreendentemente, enquanto o terceiro filme da lista é sobre pais e filhos, a oitava posição é ocupada por uma comédia extremamente diferente. Sem Filhos é o novo filme original da Netflix que acompanha Fidel, um homem apaixonado por uma mulher que tem horror a crianças. Porém a mulher não sabe que o protagonista já possui uma filha. Como resultado, a filha de Fidel sugere que eles finjam ser irmão, e todo o filme se desenrola a partir disso.

Filmow: nota 3.2 de 5.0

Rotten Tomatoes: não possui

9 – As Loucuras de Dick e Jane

Embora seja um filme com 15 anos, a comédia As Loucuras de Dick e Jane ainda interessa muita gente, afinal está no top 10. O longa com Jim Carrey e Téa Leoni entrou no catálogo da Netflix esta semana. Conforme sinopse: “Após perder seus bem pagos empregos corporativos, Jane e Dick Harper passam a roubar bancos para manter seu estilo de vida.”

Filmow: nota 3.4 de 5.0

Rotten Tomatoes: 29% de aprovação da crítica e 49% de aprovação do público

10 – Polos Opostos

Com um tom dramático, mas focada no público teen, Polos Opostos ocupa a décima posição do Top 10 desta semana na Netflix. A produção original da plataforma acompanha o desafio de uma menina que deve abrir mão de sua carreira como patinadora, pois seu irmão conseguiu uma vaga em uma importante academia de hóquei.

Filmow: não possui

Rotten Tomatoes: não possui

