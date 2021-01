Entenda porque Kim Cattrall não estará em Sex and the City

A HBO confirmou neste domingo (10) que o revival de Sex and the City vai ganhar 10 episódios em breve, no entanto, nem todo mundo do elenco original da série retornará para o especial. Kim Cattrall, que interpreta Samantha Jones, uma das personagens principais do show, não aparecerá no especial.

Fãs podem ter decepcionado com a falta da personagem de Kim Cattrall nos episódios novos de Sex and the City, no entanto, para quem acompanha a vida das famosas da série há um tempinho, não é novidade que Kim não se dá bem com a protagonista da série Sarah Jessica Parker, e que já chegou a falar publicamente que não é amiga da atriz.

Por que Kim Cattrall não estará em Sex and the City?

Após a confirmação da HBO que Sex and The City estará de volta para a alegria dos fãs, a Variety divulgou que a nova versão da série seguirá a vida de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis) e Miranda Hobbes (Cynthia Nixon ) ao chegarem nos 50 anos. No entanto, a série contará apenas com 3 de suas 4 personagens principais, já que Kim Cattrall não retornará ao papel de Samantha Jones.

Por que não teremos a atriz no revival? Já não é segredo que Kim Cattrall teve problemas com a intérprete de Carrie. Segundo o jornal O Globo, tabloides já haviam divulgado que o elenco não se dava bem, no entanto foi só em 2017 e 2018, que a falta de amizade entre as duas se tornou público. Após Kim revelar em uma entrevista ao jornalista Piers Morgan que as quatro atrizes ‘nunca foram amigas’, Sarah Jessica Parker se pronunciou sobre o assunto, dizendo que não lembrava da época da mesma forma que a intérprete de Samantha.

Em fevereiro de 2018, depois da morte do irmão de Kim, Parker escreveu uma mensagem de condolências à Kim Cattrall, que não gostou da atitude e foi bem clara no Instagram, ao publicar uma imagem com a frase: “não preciso do seu amor ou apoio neste momento trágico Sarah Jessica Parker”. Na legenda da publicação, a atriz escreveu: “minha mãe me perguntou hoje: ‘quando aquela hipócrita da Sarah vai te deixar em paz?’ Vou deixar isso claro. Você não é minha família, não é minha amiga”. A atriz acusou Sarah de estar usando a tragédia com o irmão como forma de se afirmar como “boa moça”.

Saiba mais sobre a série

Lançada em 1998, a série de TV Sex and the City, com Kim Cattrall, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, ficou no ar até os anos 2004 e alguns anos depois ganhou 2 filmes. Na trama, acompanhamos as aventuras e relações de quatros amigas que vivem na cidade de Nova York.

No domingo (10), foi revelado um teaser do revival da série, intitulado “And Just Like That…”

