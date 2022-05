Trindade morre na novela Pantanal? Personagem de Gabriel Sater

O personagem de Gabriel Sater chega na novela Pantanal já fazendo barulho. De uma vez, o violeiro salva a vida do velho do rio e ainda afirma ter pacto com o diabo. O peão ainda causará mais impacto na novela, será que Trindade morre na novela Pantanal? Remake tem seguido os passos da versão original.

+Almir Sater e filho em Pantanal terão duelo musical

Trindade morre na novela Pantanal da Globo?

Uma boa notícia para os fãs é que Trindade não morre na novela Pantanal. O peão vai embora depois do parto de seu filho com Irma e deixa a mulher e a criança sob os cuidados de José Lucas de Nada. A chegada do personagem ao pantanal foi sob ordem do próprio diabo segundo o violeiro.

Trindade não morre na novela Pantanal original e depende do autor Bruno Luperi se o remake dará o mesmo final da versão de 1990 ao personagem de Gabriel Sater em 2022. Na trama, o peão afirma ter pacto com o diabo e é praticamente um nômade, perambula por onde pode em troca de trabalho.

Ao se instalar na fazenda de José Leôncio, depois de salvar a vida do velho do rio, Trindade vai se envolver com Irma. A personagem de Camila Morgado estará no pantanal e vai se encantar pelo peão. Os dois viverão um romance que não dará certo, mas resultará em um bebê. Antes do final da gestação da irmã de Madeleine, Trindade deixará a fazenda, mas retornará durante o parto da criança.

No momento do nascimento, Irma passa por complicações e Trindade aparece para ajudá-la. Sozinhos em um dos quartos da fazenda, Trindade é quem faz o parto da mulher e traz seu próprio filho ao mundo. No entanto, ele resolve não ficar por lá e pede a José Lucas de Nada que cuide bem de Irma e o bebê.

Na reprise do SBT da versão do folhetim da Manchete, em 2008, o parto aconteceu em um capítulo do último mês de exibição da novela. Como o remake tem um número menor de capítulos, o acontecimento pode aparecer em um momento mais próximo ao desfecho da novela – Segundo a Folha, o remake terá certa de 170 capítulos, enquanto a versão original contou com mais de 200.

Quem morre em Pantanal?

Com um grande elenco e vários arcos de personagens, a novela Pantanal conta também com várias perdas ao longo do caminho. Alguns nomes já se despediram da trama durante a primeira fase, mas há ainda quem vai morrer nos próximos meses de exibição do remake.

Primeira fase

Joventino: o pai de José Leôncio desaparece no começo da novela e não se sabe de fato se ele morreu. Porém, no último capítulo da versão original, foi revelado que Joventino morreu depois de cair do cavalo ao brigar com um boi no mato e em seguida ser acertado por uma cobra no pescoço. Seu corpo desapareceu, pois ele se tornou o velho do rio.

Antero: o pai de Madeleine e Irma morre na primeira fase da novela, enquanto o neto Jove ainda é uma criança. Em seu leito de morte, o personagem revelou que a família escondia um segredo do menino.

Gil: o marido de Maria Marruá foi assassinado depois que o casal se mudou para o pantanal. A fatalidade aconteceu pouco depois que Maria deu a luz a Juma. A menina não se lembra do pai, pois era muito pequena quando o perdeu.

Segunda fase

José Leôncio: o personagem de Marcos Palmeira vai falecer no último capítulo da novela. Caso o remake repita os acontecimentos da versão original, a morte acontece depois do casamento do fazendeiro com Filó. José Leôncio sofre um infarto e depois herda o lugar de novo velho do rio.

Tenório: o vilão é morte por Alcides. Tudo acontece depois que o marido de Maria Bruaca castra o peão Alcides, após descobrir o caso do funcionário com sua esposa. Alcides e Zaqueu criam uma emboscada para o personagem na beira do rio e depois o corpo do vilão é jogado para as piranhas.

Madeleine: a mãe de Jove morreu na novela de 1990 durante uma viagem de avião ao Pantanal. A atriz Itala Nandi pediu para sair do folhetim na época e foi preciso retirá-la da trama. Porém, originalmente ela sobreviveria o acidente e seria cuidada pelo velho do rio. O remake tem chances de alterar a trama.

Levi: o peão vai morrer ao ser comido por piranhas depois de um confronto com Tibério. Tudo irá acontecer após Levi ficar interessado em Muda, mas não tratar bem a moça.

Maria Marruá: uma das personagens mais marcantes da novela, a mãe de Juma morre logo nos primeiros capítulos da segunda fase. Com Juma já crescida, a mulher vive com a filha em uma tapera nas terras de José Leôncio e é atacada por um jagunço. O mau-caráter apareceu no pantanal ao lado de Muda para se vingar dos Marruá por causa da morte do pai de Muda.

Relembre os momentos de Maria Marruá que marcaram a primeira fase da novela:

Leia também

Trindade de Pantanal tem mesmo pacto com o diabo?