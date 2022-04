Almir Sater e filho em Pantanal terão duelo musical

Almir Sater e o filho Gabriel Sater estão em Pantanal de 2022, da TV Globo. O herdeiro do violeiro vai interpretar o personagem que foi vivido por Almir na versão original da novela, em 1990, enquanto Almir assume um personagem novo. Para quem é fã da família Sater e quer ver uma interação entre pai e filho nas telinhas, boas notícias: os dois terão cenas juntos e um duelo acontecerá.

Almir Sater e filho Gabriel Sater na novela Pantanal

Almir Sater, 65 anos, vai contracenar com o filho em Pantanal, Gabriel Sater, de 40 anos. Os dois terão um duelo de viola à beira de uma fogueira na trama. A cena foi idealizada por Bruno Luperi, autor responsável por adaptar o texto da novela, pouco depois que o elenco foi definido.

Em entrevista para a GQ Brasil, no final de março, Almir Sater contou que se preocupou com a ideia de Luperi no início, pois seu filho é especialista no violão clássico, enquanto ele é na viola. Mas a ideia foi amadurecendo e Gabriel Sater, que já estudava viola há algum tempo, passou a se dedicar mais ainda ao instrumento.

Assim, a sequência do duelo musical foi ganhando vida e sendo escrita. Almir Sater brincou durante a entrevista que contou ao filho que não ia dar moleza para ele na gravação do duelo. A cena foi filmada em uma fazenda do Rio de Janeiro entre o final de fevereiro e começo de março.

Não foi revelado até então quando a cena entre Almir Sater e o filho vai ao ar em Pantanal, no total espera-se que o folhetim tenha 250 capítulos e fique no ar até o segundo semestre de 2022, segundo a Folha de São Paulo. A estreia do remake aconteceu no dia 28 de março, um dia após o aniversário de 32 anos do lançamento da primeira versão na Manchete.

Personagem de Almir Sater

Em Pantanal, Almir Sater é o personagem Eugênio. O homem é viúvo e responsável por guiar a chalana que faz a travessia dos visitantes até o pantanal e que também abastece os moradores do local. Foram oferecidos outros papéis para Almir, alguns com maior protagonista que Eugênio, mas o cantor recusou e se identificou com o chalaneiro.

A primeira aparição de Eugênio na novela Pantanal aconteceu no terceiro capítulo, quando Maria Marruá e Gil buscavam um novo lugar para morar. O casal encontrou o chalaneiro na beira do rio, tocando sua viola, e pediu para ser levado a um local em que poderia encontrar paz.

Personagem de Gabriel Sater

Gabriel Sater será Trindade no remake de Pantanal, o filho de Almir Sater vai viver o mesmo personagem que o pai teve em 1990. Violeiro, o peão viaja bastante e vai de fazenda em fazenda em busca de trabalho. Certo dia, ele para nas terras de José Leôncio e é abrigado por Tibério, administrador da fazenda, que consegue um emprego para ele como peão.

Além disso, o personagem é envolto em um grande mistério. As lendas indicam que Trindade tem pacto com o diabo na novela.

Além de atuar na novela, Almir Sater também participa da abertura do folhetim:

Quando Gabriel Sater vai aparecer em Pantanal?

A TV Globo ainda não divulgou o dia em que Gabriel Sater aparecerá na novela Pantanal pela primeira vez, o que se sabe até então é que o filho de Almir Sater só chega ao folhetim a partir da segunda fase, que vai ganhar início no dia 12 de abril, próxima terça-feira.

Por enquanto, o personagem de Gabriel, Trindade, ainda não é citado nos resumos cedidos pela emissora, que mostra o que acontecerá na novela até o capítulo do dia 16 de abril, sábado, final da terceira semana do folhetim.

